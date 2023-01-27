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台灣燈會文化風景　新住民、原民作品松菸爭豔

▲位於松山文創園區的「源展區」，齊聚包含新住民、客家及原住民等23座多元主題作品。圖為「和祖靈對話的路徑」。（圖／觀傳局提供）
▲位於松山文創園區的「源展區」，齊聚包含新住民、客家及原住民等23座多元主題作品。圖為「和祖靈對話的路徑」。（圖／觀傳局提供）

記者黃仁杰／台北報導

「光源台北 — 2023台灣燈會在台北」於2月5日至2月19日舉行，位於松山文創園區的「源展區」，擁抱來自各地的文化。齊聚包含新住民、客家及原住民等23座多元主題作品，利用不同族群之語言文字、音樂旋律與圖騰符號，創作出一件件吸睛作品。

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如新住民燈區的「我們在這」、「種下台北味道」、「人人 Hito Bito」，原住民族燈區「和祖靈對話的路徑」、「山林好朋友」、「男澡堂外的女人心事」及客家燈區的「島上的女人樹」、「都市裡的印花布」，藝術作品結合歷史場域相互輝映。

走進松山文創園區，便可以看到高達7米的竹編藝術作品「我們在這」，作品由藝術家王文志所創作，藉竹材編織代表新住民各式文化的融合形成，透過竹材堆積延展，象徵各種生活上的挑戰磨練。上面紅黃綠藍各種大型花布編織，彷彿講述她們穿越海浪，創建不同的人生旅程，作品底下的集會空間也象徵面對新環境的心情轉換空間。

▲「我們在這」由藝術家王文志所創作，藉竹材編織代表新住民各式文化的融合形成，透過竹材堆積延展，象徵各種生活上的挑戰磨練。（圖／觀傳局提供）
▲「我們在這」由藝術家王文志所創作，藉竹材編織代表新住民各式文化的融合形成，透過竹材堆積延展，象徵各種生活上的挑戰磨練。（圖／觀傳局提供）
而漫步到生態景觀池，便可看到「島上的女人樹」作品。以台灣客籍女詩人杜潘芳格的〈相思樹〉為構想，藝術家周明誼以該詩作發想，思考寫作中的詩人是孕育著無窮生命的女人樹，當季節來臨時，低調地開著小小黃色花蕾。花謝落地的種子不論在何種環境，都能展現堅韌的生機；詩人腳邊的大菁花與藍染布，則有鋸子女孩剪出的客家盤花，象徵了根的歸屬之地是原鄉，亦是自我的認同。

巴洛克花園中飄出淡淡的樟木香，由設計師伊祐‧噶照現場切割製作長寬達15公尺的巨型火塘造型作品「和祖靈對話的路徑」，以360度穿透式賞燈視角搭配金曲級專屬主題音樂。隨著白煙昇起，將乘載的念想橫跨時空，整部作品一如部落裡的火光，象徵傳承與祈望，是信仰亦是和祖靈的對話。另外，每天自17:15開始，每半小時將帶來沈浸感十足的類劇場聲光展演。

除了充滿聲光效果的靜態展品外，還有超過80場次的精彩展演天天輪番上陣，以「多元共融」為概念，涵括客家、原民等不同族群的表演團隊，齊聚1號倉庫多元舞台精彩展演，讓你不僅有「日賞燈、夜賞光」，夜晚賞燈會，白天也能逛作品兼看展覽，感受台北的多元創新熱情。

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