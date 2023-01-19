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微軟將裁員1萬人！執行長：防經濟衰退、須謹慎行事

▲美國科技大廠微軟將在3月結束前，大規模裁減1萬個工作崗位。（示意圖／取自Pexels）
▲美國科技大廠微軟將在3月結束前，大規模裁減1萬個工作崗位。（示意圖／取自Pexels）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國科技大廠微軟公司（Microsoft）當地時間18日宣布，將在2023年3月結束前，大規模裁減1萬個工作崗位，部份被裁員工將從本週開始陸續收到通知。

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綜合外媒報導，雖然微軟去年已有過2輪較小規模的裁員，但18日公布的新一波裁員行動，人數佔其全球約22萬名員工的近5%；不只裁減人手，微軟還表示要合併部分辦公室，以在「工作空間創造更高密度」。

微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）在一份發給員工的聲明中指出，客戶希望「優化他們的支出」，達到事半功倍的效果，幾乎每個行業和地區組織都在謹慎行事，因為全球有些地方正處於經濟衰退中，其他地區則預計將會出現經濟衰退。

納德拉聲稱，公司的每個人都必須提高標準，做得比競爭對手更好，提供有意義的創新，讓客戶、社區和國家都能真正受益，微軟也能變得更強大，得以長期繁榮發展。不過，雖然微軟正在削減部分職位，但仍計劃在其他「關鍵戰略領域」招聘新人力，將資源更多分配給具有長期競爭力的領域。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）統計，包含微軟、亞馬遜（Amazon）等科技公司在內，去年已裁員超過6萬人，不久前亞馬遜才宣布開始新一輪裁員計劃，裁掉1萬8千多位員工。

數據顯示，除了微軟和亞馬遜，臉書母公司Meta去年11月才宣布有史以來規模最大的一輪裁員（約1萬1千人）；提供個人化需求進行客戶關係管理規劃和服務的網際網路企業「賽富時」（Salesforce）裁員7千人；推特（Twitter）裁員3千7百人；美國加密貨幣交易所「Coinbase」裁2千人。其他如交通網路公司「來福車」（Lyft）、線上支付服務提供商「Stripe」、跨國電子商務公司「Shopify」等，近期也都有數百人乃至上千人的裁員行動。

分析指出，面對不確定的經濟狀況，加上廣告商也在削減支出、持續的通膨問題抑制了消費能力，科技行業出現了一系列裁員浪潮，影響人數不排除還會增加。

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