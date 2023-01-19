名家論壇》黃至堯／「活下去」成為CEO的首要任務

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- 組織固化缺乏創新思維，只有老闆想創新
- 員工缺乏活力，面對變化無法作出迅速反應
- 層級過多傳遞訊息被扭曲或誤解，溝通不及時
- 分工過多導致組織無法取得整體效益最大化
- 溝通、協調、控制監督成本上升嚴重影響效率
- 團隊缺乏凝聚力與向心力，彼此溝通合作不順暢
- 依年資升遷而非潛力(勝任力)，缺乏里程碑式的系統性培訓！
樂團指揮就是CEO，推動扁平化組織結構，跨部門協作非常重要，除了思考如何建立溝通文化，更要促成不同部門管理者交流合作。組織扁平化的前提是建立團隊共同價值觀及對戰略理解高度一致性，方能確保團隊擁有共通資訊與目標。
核心團隊的能力不足是老闆心中永遠的痛，自己天天在說，但團隊仍是無法體會。領導力不是CEO一個人“帶領”一群人完成董事會的目標，我的理解是CEO要能透過他人，把創辦人個人目標變成核心團隊的共同目標，才是領導力！
今年跟客戶共創了一個“小老闆計畫”，這個項目很有意思，執行長想培養高管具備老闆思維，減少團隊對 CEO 的依賴，通過「訂標準—做體檢—再發展」三步驟，重新定義組織與人才。觀察整體國際情勢及諮詢經驗，我認為打造「自組織」（Self-organization）會是未來的管理趨勢。
每個人都是團隊中的一份子，人才想在組織有貢獻，首先要能融入組織。如果要將團隊發揮到極致，關鍵在團隊裡的每一個成員，以拔河比賽為例，過程中若有幾位往不同方向拉，你認為會取勝嗎？只有當團隊身體(目標)保持成一直線、集中力量，才能通過「力的總和」取勝。經手過的專案經驗分享，當新人在融入團隊前，無論職位高低都會經歷四個階段，我稱之為A.去我 B.融合 C.激勵 D.成長四階段。如不經歷以上階段，人才很容易便陣亡了。
不要以為企業文化很虛，它決定老闆不在的時候，員工們都在做什麼。要記得，過去的船票上不了未來的飛船，唯有靜下心來思考，打下穩固的基礎，才能再到另一個高峰。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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