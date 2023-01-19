封關日！美聯準會官員再放鷹 新台幣早盤再貶探30.37元
今（19）日是虎年台北外匯市場最後一個交易日，在美國聯準會（Fed）官員再釋出鷹派言論之下，美股走跌，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，新台幣兌美元早盤再貶，只是貶幅也有限，目前最低價來到30.37元、貶值3.7分，隨後在30.363元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國政府數據顯示國內經濟疲軟，加上聯準會官員道出鷹派言論，引發對於聯準會將維持貨幣緊縮政策的擔憂，美股主要指數收黑，其中道瓊工業指數下跌613.89點，跌1.81%，收33296.96點；標普500指數下挫62.11點，跌幅1.56%，收3928.86點；那斯達克指數挫跌138.10點，跌幅1.24%，收10957.01點；費城半導體指數下跌18.01點，跌了0.64%，收2789.47點。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，其中韓元今日早盤在1237.6兌1美元震盪，人民幣兌美元中間價則下調來到6.7674價位，離岸人民幣也走弱來到6.77兌1美元附近，日圓在前一交易日急貶至130價位後，現在又反彈回到128.35兌1美元附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也續貶，以30.35元開盤、貶值1.7分開出，並進一步下探30.37元、貶值3.7分，但由於今日是匯市封關日，也是年前金融機構最後一天營業，新台幣資金需求仍在，因此，新台幣貶幅也有限， 目前在30.363元震盪整理。