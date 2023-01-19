快找找！去年9-10月發票千萬大獎　還有4人未現身領獎

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根據財政部公布的中獎清冊，去年9-10月期統一發票共有15張發票中1000萬元特別獎，其中有2張消費金額都不到百元，有人只在台北市麥當勞花21元，就把千萬大獎抱回家。至於這期特獎200萬元也有12張發票中獎，其中更有8張消費金額都不到百元。
不過，財政部表示，截至目前為止，去年9-10月期統一發票仍有4張千萬中獎發票未來領獎，這4張中獎發票包括在高雄岡山區大仁南路7-11只花48元買飲料，在新北市三重區三和路摩斯漢堡消費105元，還有人在桃園市觀音區成功路萊爾富花125元買菸及在台南市東區崇明路名字有限公司花14800元買醫材中大獎。
至於去年9-10月期統一發票200萬元特獎也還有2張中獎發票未領獎，包括在彰化市新平路中油加汽油80元及在苗栗縣竹南鎮龍山路清心福全消費31元中獎。
賦稅署也提醒，去年9-10月期統一發票領獎期限至今年3月6日，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，透過兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。
至於中獎民眾若在去年11月24日以前，已在財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，9-10月期雲端發票中獎的獎金不論任何獎項，去年12月6日起就會自動匯入該指定帳戶；若未及在去年11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，在執行APP領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎的電子發票證明聯，依獎別於指定兌獎據點領獎。