春節天氣「4階段變化」！初二寒流到急凍 北部有望下雪
今（19）日是農曆春節前最後一個上班日，明（20）日將展開長達10天的春節連假，中央氣象局提醒，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一（1/21至1/22）短暫回溫後，初二至初四（1/23至1/25）受強烈大陸冷氣團或寒流影響，氣溫明顯下降，北部高山也有降雪機率，初五至初六（1/26至1/27）氣溫回升，初七至初八（1/28至1/29）受另一波冷空氣影響，天氣再轉涼，整體呈現「4階段變化」；此外，春節期間，迎風面北部及東半部易有短暫兩，隨冷空氣減弱降會較缓和，中南部則大致皆為多雲到晴的天氣。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局今召開「春節連假天氣預報記者會」，氣象預報中心課長林秉煜指出，明日起受東北季風影響，北部、宜蘭和花蓮天氣轉涼。除夕至初一，東北季風減弱、氣溫回升。初二至初四，受強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地氣溫明顯下降，中部以北、宜蘭及花蓮地區天氣偏冷，其它地區早晚較冷，冷空氣強度雖不確定但有可能達到寒流等級，初三清晨至初四是最冷的時間點，北部低溫僅攝氏11度、中部攝氏12度、南部和花東攝氏13度。
天氣部分，林秉煜說，明日迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。除夕至初一僅大台北及東半部地區偶有局部雨，特別要留意中南部清晨有局部霧。初二至初四迎風面北部及東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴，而因為水氣搭配強冷空氣，該期間北部3500公尺以上高山有降雪的機率。
據近期天氣資料研判，初三起影響的冷空氣強度一直在強烈大陸冷氣團和寒流間波動，實際究竟會不會是寒流可能要在前3天才會明朗，建議民眾，春節期間南來北往一定要多留意天氣轉變，氣象局也將在臉書「報天氣」粉絲專頁，於初一、初三、初六、初八，提供最新天氣預報圖。
今日氣溫部分，氣象局說明，清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部、北部低溫攝氏12度、南部攝氏14度、東部攝氏16度；白天冷空氣減弱，氣溫會稍稍回升，高溫北部攝氏19度、中部攝氏23度、南部攝氏27度、東部攝氏20度，早晚溫差較大，保暖工作務必確實，以免心血管相關疾病發生。