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永續年夜飯馬祖開動囉！台博館推新世代節慶飲食文化

▲台博館在馬祖舉辦「永續年夜飯—人類世的餐桌特展」巡迴展，以海洋廢棄物做出辦桌菜餚，探討環境議題。（圖／台博館提供）
▲台博館在馬祖舉辦「永續年夜飯—人類世的餐桌特展」巡迴展，以海洋廢棄物做出辦桌菜餚，探討環境議題。（圖／台博館提供）

記者李琦瑋／台北報導

春節連假的重頭戲就是團圓吃年夜飯的時刻，國立台灣博物館與馬祖民俗文物館合作，即日起至4月30日，在馬祖舉辦「永續年夜飯—人類世的餐桌特展」巡迴展，介紹台灣多元族群的節慶料理，同時揭開節慶餐桌背後故事，探討肉類菜餚的生態足跡、海洋垃圾汙染、廚餘問題等環境議題。

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台博館館長洪世佑表示，台博館自2016年起持續於農曆新年前辦理永續年夜飯計畫，探索餐桌背後複雜且跨領域的議題，認識不同族群的節慶飲食文化，不僅能認識台灣多元的樣貌，也能反思當今的年夜飯受到商業流行和工業生產鏈影響下，應如何永續發展前進。本次巡迴展特別為馬祖量身打造「永續行動系列教育活動」，呼應SDGs目標，展開全齡民眾推廣，希望激發馬祖民眾對永續未來的想像。

展覽包含「從產地到餐桌」、「看不見的年夜飯」、「永續年夜飯Action」等展示單元，介紹肉類菜餚的生態足跡、臺灣常見的漁獲與生產方式、海洋垃圾汙染、廚餘問題等糧食與環境議題，並藉由台灣各地不同族群與社群進行永續餐桌行動，包含台博館2022年「秀出你的年夜飯」網路串聯活動所徵集到由國小學童創作的永續年菜海報，鼓勵大眾重新想像人、節慶餐桌與大自然關係，以創造永續節慶文化。

馬祖場特別加入在地節慶文化與常民智慧，包括介紹馬祖人祝賀新年的吉祥話、展出潮間帶採集的討沰（thoˇ la）工具、螺貝類，以及馬祖海域常見的魚類標本，並在年夜飯中，特別加入紅糟雞湯、蝦蛄等在地年節美食，還有親子共讀及電子互動區，適合闔家參與。

另外，民間藝術團隊也以海洋廢棄物做出辦桌菜餚，包括台博館的露脊鼠海豚骨骼標本，同時也是馬祖在地常見的鯨豚物種，搭配中華鯨豚協會從擱淺死亡鯨豚胃裡收集的塑膠袋，讓大眾正視塑膠與一次性垃圾對於海洋生態的危害。

台博館表示，無法到現場觀展的民眾，也可以利用台博館線上環景觀展服務，還能進行線上互動遊戲，透過選購海鮮的過程學習如何利用消費行為維護環境資源、學習冰箱整理術正確保存食材。1月26日前拍下符合永續標準的聚餐菜色照片，就可至台博館臉書參加「秀出你的年夜飯」網路串連抽台博館限量的新春紀念品。

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