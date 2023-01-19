2023過年紅包行情！給父母小孩包多少、紅包袋寫法一次看

＊本篇重點提示＊農曆春節年關將至，2023過年紅包怎麼包才符合行情？不少民眾相當在意金額禮數，最多人上網搜尋「包給父母的紅包」該包多少，甚至還有人發問「紅包可以包100嗎？」紅包金額是否有意義與禁忌，命理專家楊登嵙表示，紅包金額沒有一定，端看個人與收紅包者的交情，只是可多注意紅包金額禁忌，以免被別人認為是在觸霉頭。
▪2023過年紅包行情一次看
▪紅包金額扣除0後尾數要雙
▪紅包金額不包4
▪紅包包100元不好看、沾喜氣可包200元
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禁忌1、尾數不可單、要雙
命理專家楊登嵙提到，平常多有聯絡、感情好的晚輩或長輩可包多一點，至於根本沒有在打交道，甚至一年見不到一次的，即使包少一點也無妨。過年包紅包是長久以來的傳統習俗，同時帶有祝福、吉祥等含意，因此紅包千萬要注意「2禁忌」，第一、尾數要雙，在扣除「0」尾數後必須要是雙數結尾，例如3000元雖是偶數，但是不看0的話是3結尾，不太適合用來包紅包，不如減200元或多添200元。
禁忌2、避開4諧音同死
第二、避開4等不好的諧音，習俗多認為「4」音同「死」不吉利，過年千萬別犯大忌！因此按照「2禁忌」原則，常見的紅包金額有：200元、600元、800元、1200元、1600元、1800元、2000元、2200元、2600元、2800元、3200元、3600元、3800元、6000元、6600元、6800元、8000元、8600元、8800元、12000元、16000元等。
🟡2023過年紅包行情
1、長輩包給晚輩：
包給晚輩的紅包金額落在600元到3600元之間，不過有時也要考量自己小孩與親戚小孩年紀，最好是大家統一說好包多少，以免小孩之間相互比較、產生心理不平。
2、晚輩包給長輩：
給長輩的紅包最好「逐年增加」，如果有困難的話，至少也要和去年的金額打平，不可縮水。晚輩包給爸媽、爺爺奶奶、外公外婆，大多都從6000元開始，若考量出社會第一年，或是自己存的錢不多，也可以從3600元開始包，量力而為就好。
3、交情少：
多有聯絡、感情好的晚輩或長輩可包多一點；平常根本沒在往來，或一年見不到一次的晚輩或長輩就包少一點，即使200元也可以，主要是過年拿個紅包沾沾喜氣。
過年紅包袋怎麼寫？
現在市面上的紅包通常袋面都有設計，印有可愛圖案或是燙金賀詞，因此不太需要自己手寫。但如果注重儀式感，或者使用素面紅包袋，想寫吉祥話講究禮數，寫「新年快樂、恭喜發財、兔年行大運、兔年發財、兔年平安、兔年恭喜」都能聊表心意，至於左下方署名處，包給長輩就寫下自己姓名＋「敬賀」、包給晚輩則是寫姓名＋「賀」。