捍衛領空40年功成身退！F-5E/F戰機今年底全數除役

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全球F-5E/F系列一共生產約1400架，包括南韓、泰國、新加坡、馬來西亞、泰國、巴西、沙烏地阿拉伯、美國與中華民國等21個使用國。我國空軍共接收308架F-5E/F戰機，隨著1990年代陸續引進 F-16、幻象2000與IDF經國號戰機等新一代戰機，F-5E/F從第一線作戰任務中退下來，擔任新進飛行員下基地時操作的部訓機，空軍原本預計2020年將F-5E/F戰機除役，但是為了發展高教機而延後除役時間，延至今年底才除役。
在空軍引進二代機後，漢翔曾經推出老虎2000(Tiger 2000)型升級案，試圖升級F-5E/F戰機，但是最後未獲空軍採用。空軍則是將透過新加坡宇航，將7架F-5E改裝成RF-5E偵察機。連同RF-5E偵察機偵察機，空軍F-5E/F戰機至2023年約剩43架仍在服役。
去（111）年雙十國慶空中操演，除陸軍航特部旋翼機隊外，空軍規劃1架勇鷹高級教練機，2架虎斑塗裝F-5E戰機以編隊衝場飛越總統府。由於空軍將於今年以勇鷹高教機汰除F-5E/F戰機，F-5戰機國慶編隊飛越總統府上空，將成為絕響。
僅管F-5E/F戰機將於2024年除役，但為提升F-5E/F戰機飛行員緊急狀態下逃生機率，空軍2021年3月簽約採購馬丁貝克公司生產的Mk16彈射椅，總共採購70張彈射椅。已於去年全數更換完畢。
美軍F-5曾支援拍攝捍衛戰士
美國主要將F-5戰機作為提供友邦的輕型戰機。美國空軍雖然沒有將F-5E/F作為第一線戰機，但由於F-5的大小和性能與蘇聯MiG-21戰機相似，F-5被海軍「假想敵」中隊用來擔任模擬米格機用途。在電影《捍衛戰士》( Top Gun )中，就是由F-5E擔任虛構的敵機MiG-28。隨著美國海軍假想敵中隊F-5戰機老舊，2002年從瑞士買進32架機況不錯的F-5E戰機，在進行翻修與結構更新之後，稱為F-5N繼續服役。
瑞士軍方在2018年起規劃將半數F-5E/F戰機除役，2020年美國國防部編列預算再度採購22架瑞士除役的F-5E/F戰機作為假想敵訓練用機。美國軍方也為假想敵中隊的F-5實施性能提升，包括改裝現代化座艙、增設新式航電設備、翻新機體結構，並將升級雷達系統。