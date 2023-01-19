螺螄粉含「人中黃」是啥？綠豆泡屎發酵 中醫：清熱偏方
中國製的螺螄粉爭議持續延燒，經濟部強調未准許中國大陸製螺螄粉進口販售，目前實體、網路通路都已經全面下架。不過相關話題仍就受到關注，就有網友發現，中國一款螺螄粉成分含有「人中黃」，而該中藥材是由浸泡在人屎後發酵而成，引發眾人吃驚。國內中醫師也直言，人中黃雖在古書上有記載，不過並不符合現代安全衛生標準，屬於民智未開的社會中才會有的偏方，台灣臨床上也不會使用該藥材做為處方。
記者鍾怡婷/綜合報導
近期有網友發現螺螄粉內含「人中黃」中藥材，屬於用排泄物製成的材料，引發眾人熱烈討論。中醫師陳潮宗說明，人中黃大多是用綠豆、甘草，放在竹筒後，放置於糞坑一段時間，透過發酵製成人中黃，據說有清熱解毒的效果，雖然該方法記載於百年前的古書中，不過屬於是民智未開社會的偏方，並不符合健康、衛生的做法，在現代醫學中不論食品、藥材都已經不會使用。
陳潮宗也建議，若要降火氣可挑選正規的寒性藥材，像是黃芩、黃柏、板藍根、金銀花等，不過這類中藥材口感不佳，若是當作食材的話建議可以選擇「苦瓜」，同樣有降火效果，還會在苦中但有甘甜，不建議使用「人中黃」這類偏方。不過陳潮宗也緩頰，雖說成分表上有標明，但是否真正的「人中黃」還有待商榷，也或許是同名異物的材料，不過還是建議食用符合食品安全衛生，以及正確標示成分的食品，在健康上會更有保障。
而螺螄粉自中國廣西起源，後在社群媒體爆紅受到台灣民眾喜愛！無論是在網路商店、量販店都曾進口販售，又因包裝上印有標語「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」遭台南市議員質疑有「統戰意味」，隨後經濟部長王美花也出面表示，並沒有核准大陸螺螄粉進口台灣販售，目前市面上的不是走私就是虛報，下架本來就是該處理的問題，如今又因為食品安全衛生引發爭議，估計台灣將有一段時間都吃不到大陸製的螺螄粉了！