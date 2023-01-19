2023過年紅包14項禁忌大全！萬不可單手拿　小心招致漏財

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過年紅包要裝新鈔，代表讓收紅包的人能煥然一新、新年新氣象、新年行大運。「舊」代表喜氣、財氣已過或減弱了。
2、紅包袋要全新：
拿用過的紅包袋再包給別人，如同這個紅包好運已經被拿走了。當然也不能拿已經過期的紅包袋，例如拿去年或是前年生肖圖案，像兔年結果紅包上卻印著以前豬、狗等圖案，很沒有誠意。
3、金額要雙數：
好事要成雙，數字是「2、6、8」，2代表福祿雙喜、6是六六大順的意思，8則是諧音跟發相近，象徵發財。千萬別包數字是4的金額，因4諧音與「死」相近，不吉利；且絕對不能包單數，通常喪儀才會包單數。另外，也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利象徵。
4、紅包袋別封口：
過年時給紅包是希望年年如意順心、長長久久，所以千萬不能「封口」，過年紅包袋切勿用膠水封口，讓財氣得以流通，否則財氣就被封掉。但在婚禮包的紅包，或是葬禮的白包都可以封口，代表只會給一次的意思。
5、紅包別把錢摺起來：
把錢對摺起來放進紅包袋，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順暢。
6、包給長輩紅包要逐年增加金額：
長輩包給晚輩的紅包是「壓歲錢」，晚輩包給長輩的則稱「添歲錢」，主要祝福長者能夠長命百歲。過年時因每個人的經濟狀況能力不同，包給長輩的金額會有些差異，但務必要遵守一個原則，紅包的金額要一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多，寧可與去年打平也不要縮水。最好年年增加，不僅表達自己處於順境，也有為長輩增福添壽之意。
7、包給晚輩的紅包金額要一致：
知道自己的紅包竟然比兄弟姐妹少，一定會不開心，甚至懷疑父母長輩偏心，只愛大哥或小弟，自己不受寵等問題，因此對晚輩要一視同仁，千萬不要大小包偏心。
8、包給晚輩的金額不宜比長輩多：
跟晚輩再好，也不能包得比長輩多，以免有出風頭或者不給長輩面子的問題。
9、別在長輩面前打開紅包：
不少人在收到紅包後，會當場拆開看裡面有多少錢，這是一件很失禮的事情。
10、別單手收紅包：
收紅包時要用雙手接，並送上祝賀詞，一來是對對方的尊重，單手接東西是不太禮貌的行為，收紅包更是如此。
11、紅包掉地會漏財：
領紅包時要恭敬雙手承接，除了承上一點的禮貌問題之外，若讓紅包掉在地上，可是會招致漏財。
12、百元鈔代替千元鈔：
如果想讓紅包份量重一點，可以用百元鈔來代替千元鈔，且紅色百元鈔更顯喜氣，讓紅包看起來厚重、有福氣的感覺。
13、紅包錢不可馬上花掉：
除夕拿到紅包後，要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後，將錢存到自己的銀行戶頭，這可是「發財金」，藉由努力工作、小錢賺大錢。若拿到紅包就馬上花掉有漏財之意。
14、紅包直式正財、橫式偏財：
如果想祝福對方事業正財順利，可以使用直式的紅包袋；如果想祝福對方投資賺錢、中大獎等偏財運，則可以使用橫式的紅包袋。