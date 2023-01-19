有先拜過武廟！高雄中年男刮中首個200萬元加賓士休旅車
迎接農曆新年到來，台灣彩券公司推出多款新春限量刮刮樂，其中每年最受歡迎全年最高頭獎「2000萬超級紅包」，今年不僅有7個頭獎2000萬元，還有10個二獎「200萬元加賓士休旅車」，結果首個二獎「200萬元加賓士休旅車」在高雄市被刮出，這名幸運中獎人是位中年男子，買彩券前還先去武廟拜拜求好運，果然有拜有保庇，真的刮中大獎，開心表示有新車了，還要給家人包個大紅包。
記者顏真真／台北報導
民眾每到過年一定會玩刮刮樂，讓年節的喜氣氣氛更濃厚，今年是第4屆公益彩券發行期間的最後一次農曆新年，春節假期的天數也多達10天，為回饋消費者支持，台灣彩券公司在今年初首發6款新品總獎金與總獎項都創下紀錄，也是刮刮樂有史以來單次發行最高，其中眾所期待新春限定「2000萬超級紅包」的總獎金與各獎項個數也破紀錄，頭獎金額全年最高2000萬元共有7個，二獎「200萬元+賓士休旅車」共有10個，三獎100萬元多達850個，總獎項個數超過589萬個，總獎金逾127億元，總中獎率69.33%。
大家也好奇有沒有人刮中大獎？台灣彩券公司今（19）日公布今年「2000萬超級紅包」首個二獎在高雄市新興區和平一路「客來旺券行」被刮出來。台灣彩券公司轉述投注站的說法，幸運刮中全國首個「200萬元加賓士休旅車」的是名中年男子，前陣子買彩券時表示今年刮刮樂「2000萬超級紅包」車子獎項數比去年多，很想刮中賓士車，對今年2000元刮刮樂很有興趣，要先去武廟拜拜求好運氣再來。
後來，在中獎當天，他來店裡挑選刮刮樂，在當下刮出車子圖案當下又驚又喜，還趕緊請店員幫忙確認，果真幸運刮中二獎「200萬元加賓士休旅車」，當下開心的說有新車了，還要給家人包個大紅包。