蝦皮購物年前突襲！店到店運費2/1起漲至45元 漲幅15.3%
大型電商平台「蝦皮購物」推出獨立物流「蝦皮店到店」後就受到消費者喜愛，而歷經2022年6月和9月連續調漲運費後，近日蝦皮再發出公告表示，2023年2月1日起，蝦皮店到店運費將調漲至45元，和原價39元相比，漲幅高達15.3％。官方已經證實漲價消息，消息一出引起熱議，不少網友無法接受，憤怒表示「溫水煮青蛙」、「物流那麼慢，還調整個毛」！對此蝦皮購物回應，「未來將根據行銷檔期、節慶持續推出優惠活動，讓買家都能使用『蝦皮店到店運費抵用券』下單，享消費滿額之運費優惠。」
記者張志浩/綜合報導
今（19）日蝦皮店到店發布公告表示，自2023年2月1日起（含當日），蝦皮店到店門市交寄運費及物流交寄運費將調整為45元、「蝦皮店到店循環包裝」運費也調整為45元，並提及「蝦皮店到店致力提供買家和賣家更卓越的服務，包括持續擴展服務範圍、優化並提供多元寄取件方案、提升門市及配送品質等，期望為整體用戶帶來更完善的服務體驗。」
不過回顧蝦皮店到店歷史，2021年8月起服務推出後，從一開始主打0元免運到優惠19元，獲得各界好評迅速展店，隨後便陸續調漲收費金額，2022年6月先將運費調整為29元，9月再度調漲為39元，如今來到2023年春節前夕，宣布調整為45元，漲幅來到15%，此次已是蝦皮店到店服務推出後第4次漲價。
蝦皮店到店公告消息一出也立刻被轉傳至臉書社團，原PO無奈表示「大家可以一起哭了」，下方眾多網友更是留言哀嚎，「好吧，那就乖乖選巷口的全家吧, 至少到貨快又少走幾百步路」、「如果踢出7-11與全家，這就真正開始收割了」、「收割了」、「調漲速度還是一樣慢」、「不意外、展店哪麽多也是要成本」、「跟OK價格一樣了，反而用OK取比較好」