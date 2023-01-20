大馬第二富豪之子出家當僧侶　超狂人生堪比電影

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阿姜斯里潘諾長大後，開始迷茫起自己的人生，他發現自己的一切都來自父母，而這樣的人生真的是他想要的嗎？而他的母親是泰國王室親戚，當她發現兒子充滿困惑和迷茫，她便勸說自己的兒子去泰國短期出家，認為在森林之中或許會頓悟人生的真理。
於是阿姜斯里潘諾在20多歲出頭，體驗東南亞流行的短期出家，當時只打算在森林按照出家僧侶的生活方式待兩週，但他從此愛上修行的生活，決心遁入佛門。其實在幾經思量後，阿姜斯里潘諾認為自己不應該繼承家業，應該過上自己想要的人生，也就是出家當和尚，整段歷程宛如現代版釋迦牟尼。
彼時他只有20多歲，還是年輕力壯的小伙子，但他對修行之路卻異常執著。即便僧侶的生活十分困苦，每天中午前只能吃一頓飯，並且需要過著向外乞討食物的日子，和他以往的大少爺待遇大相徑庭，他仍決心當和尚。
更有趣的是，阿姜斯里潘諾出家時隱姓埋名，度過20年修行生活，沒人知道他曾經是馬來西亞富豪的後代，直到他隨著68名泰國高僧來到大馬，他的身份才曝光，民眾對於他的選擇感到非常震驚，完全無法理解阿姜斯里潘諾為何要放棄榮華富貴和世間情愛，選擇當一個和尚。
大富豪安南達克里斯南當然曾經尋找過自己的兒子，千方百計下才在泰國的北方寺廟發現穿著和尚服的阿姜斯里潘諾，然而阿姜斯里潘諾早已全心全意在修行上，拒絕跟安南達克里斯南一起吃飯。一開始安南達克里斯南難以接受自己的兒子竟然去當和尚，但隨著時間流逝，也逐漸妥協，甚至也開始幫助兒子行善，他曾買下檳州一座荒廢多年的山林修院，修復並保留三十多間房間，讓佛教弟子能心無旁騖地修行。
曾經是所有人夢寐以求的富豪之子，甚至母親還來自於泰國王室血脈，阿姜斯里潘諾依然超越物質慾望，傳奇故事讓馬來西亞和泰國民眾都大開眼界，也讓人明白，想要過什麼樣的人生，都是可以自己選擇的。