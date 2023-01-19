一日孫子溫暖獨居老人！弘道攜手學生煮圍爐餐、大掃除

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弘道指出，今年劉爺爺參加的圍爐餐地點很特別，直接在國立興大附農校園內辦桌，因為掌廚的總鋪師正是興大附農餐飲科的學生，總共有84位師生一同參與義煮，料理26桌的圍爐餐。
學生們從事前構思適合長輩入口的營養菜色、烹煮試菜，到活動當天一組負責在廚房烹煮10道年菜佳餚，一組著正式服裝負責出菜與介紹菜色，讓上百位獨居弱勢長輩驚艷不已，而這已是興大附農學生第3年與弘道公益合作，讓學生發揮專才幫助台中區的弱勢長輩饗圍爐餐。
劉爺爺說，自己很喜歡熱鬧，看到這麼多學生、志工的陪伴真的很開心，學生的廚藝更好，讓他吃得很飽。
興大附農學生范淑婷分享，連續3年參加義煮的活動，每次看到長輩吃得開心，帶著滿滿幸福趕回家時，就會覺得自己做了一件既溫暖又有意義的事情。
82歲的阿蓉阿嬤，長期靠著做家庭代工的微薄收入，照顧因糖尿病住院的兒子以及先天視障的孫女，幾年前兒子過世後，長期操勞的阿嬤也積勞成疾，無法工作與處理日常三餐。
弘道2年前開始提供關懷訪視、送餐、送物資後，讓阿嬤生活有了依靠，但也發現阿嬤無法自行整理，所以空間堆放了許多回收品及廢棄物，於是弘道邀請連續5年參與寒冬助老大掃除服務的大葉大學休閒事業管理學系學生，擔任一日孫子為阿嬤打掃居家環境，並同心協力清除老舊不堪使用的大型寢具，更利用插座檢測儀器檢查阿嬤家中的電器設備及插座是否安全，降低電線走火的風險。
阿蓉阿嬤說，自己身體越來越虛，面對家裡雜亂的環境雖想過要好好整理，無奈心有餘而力不足，現在看到家裡變得這麼整潔，真的很感動，謝謝這些少年人讓她和孫女可以在乾淨、安全的家中度過。
大葉休閒系大二的顧同學說，很開心自己有能力可以幫助、關懷長輩，希望可以讓長輩感受到溫暖，讓長輩過一個暖冬。
弘道表示，過年前，許多學生加入一日孫子行列助老好過年，除了興大附農、大葉大學的學生外，還有宜蘭頭城家商餐飲科學生烹煮豐盛的圍爐餐；宜蘭聖母護校護理系學生，陪伴行動不便長輩到大賣場購物辦年貨；新北金陵女中學生幫助獨居弱勢長輩除舊布新大掃除。
弘道也邀請民眾愛的接力，「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，從宜蘭到屏東關懷1萬多位獨居弱勢長輩，目前尚缺700萬元助老服務經費，歡迎民眾、企業愛心接力，支持弘道基金會日常的獨居弱勢長者關懷服務，可以線上捐款或銀行匯款、郵局劃撥。
銀行匯款：國泰世華銀行（013）健行分行
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戶名：財團法人弘道老人福利基金會
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