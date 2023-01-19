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SWAG 公布2022觀看統計　這幾個數據都破億！

▲2022 年的 SWAG 直播有超過7億人次的驚人閱覽量。（圖／品牌提供）
▲2022 年的 SWAG 直播有超過7億人次的驚人閱覽量。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

亞洲最大成人直播平台 SWAG 在今（19）日公布了 2022 年的總回顧，《SWAG INSIGHTS REPORT》是 SWAG 首次發表的年度數據回顧，也是台灣第一份成人產業的數據白皮書，藉以向全球分享台灣成人產業的豐厚成長。報告中包含各式統計，如熱門標籤點擊、最受歡迎的創作者、熱門閱覽畫面、快轉秒數統計及觀眾在線時長等。SWAG 流量磅礴，年度直播間造訪人次高達 7 億以上。另外有趣的發現是，長片觀看中有 57.8 億秒被快轉，等於全球觀眾省了 183 年，只為更快達到高潮。

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年度最受歡迎的創作者方面，則由當家花旦——媛媛（SWAG ID：@ladyyuan）拔得頭籌，支持者更是佔總體觀眾的 35%，平均每 3 人就有 1 人是媛媛粉絲。此外，年度 TOP 10 創作者中，不乏許多潛力新秀，其中蘿拉（SWAG ID：@lolabb）就以新人之姿橫空出世，僅憑數個月的資歷，就斬獲年度最受歡迎創作者第5名的佳績。

▲媛媛ladyyuan奪下年度最受歡迎創作者寶座，蘿拉lolabb則以最強新人橫空出世。（圖／品牌提供）
▲媛媛ladyyuan奪下年度最受歡迎創作者寶座，蘿拉lolabb則以最強新人橫空出世。（圖／品牌提供）
直播造訪破億次！影片快轉近60億秒　只為快點高潮

SWAG 以多元成人娛樂內容名聞遐邇，其中 2022 年度最熱門的停留頁面即是「成人直播」，閱覽數高達 7.66 億次，平均每天有 200 萬次的觀眾造訪；而具有期限，錯過不再的限時動態則是直播外第二受歡迎的內容頁面，約有 1.52 億次的觀看數。

在 AV 長片部分，有趣的是 91.81% 的觀眾都會使用快轉功能，而泰國觀眾快轉率最高，達 93.25%；越南觀眾快轉比例則最低，僅 84.98%。2022年內，在 SWAG 播放的長片共有 57.8 億秒被快轉，等於全球觀眾累計省了 183 年，只為更快達到高潮。

▲觀眾快轉掉AV的時間總和比魏晉南北朝、北宋一整個朝代都要長。（圖／品牌提供）
▲觀眾快轉掉AV的時間總和比魏晉南北朝、北宋一整個朝代都要長。（圖／品牌提供）
這時段最多人色色！數據曝越南、中國人最「沒凍頭」

另外大家都在什麼時間上網色色，SWAG 也給出精確的統計圖表。去年度最多人在線的時段為週三的午夜0:00-1:00，而週二下午5:00-6:00 則是最冷清的時段。另比較世界各地觀眾的在線時間後發現，新加坡人以 6.66 分鐘拔得「最持久」頭籌，中國人與越南人則最沒凍頭，平均 5.35 分鐘就投降。

▲每週三的午夜0點是最多人上線色色的時段。（圖／品牌提供）
▲每週三的午夜0點是最多人上線色色的時段。（圖／品牌提供）
流量翻漲！SWAG 領軍揭露台灣成人產業鋒芒

從 SWAG 的年度回顧可以發現，平台各類型的創作者數量與表演內容都有明顯提升，去年直播間觀眾更是倍率增長 174.7%。SWAG 對於觀眾福利毫不吝嗇，透過登入獎勵、活動贈送及推薦碼等，在2022 年共送出 13 億顆免費鑽石，換算成表演內容，約可解鎖 741 萬分鐘的付費直播、556 萬則限時動態、74 萬則 AV 長片，或可用早鳥價欣賞 111 萬場限時表演。

SWAG 表示，平台願景是提供適法合規且優質的成人娛樂給觀眾，並讓所有成人創作者的創意內容得以兌現。SWAG 也希望透過年度數據報告的揭露，大聲向全球道出台灣成人產業的鋒芒與潛力。



《2022 SWAG INSIGHTS REPORT》：https://swag.run/8XH0W
探索 SWAG 標籤內容：https://swag.run/89Of

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