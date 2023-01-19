SWAG 公布2022觀看統計　這幾個數據都破億！

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直播造訪破億次！影片快轉近60億秒 只為快點高潮
SWAG 以多元成人娛樂內容名聞遐邇，其中 2022 年度最熱門的停留頁面即是「成人直播」，閱覽數高達 7.66 億次，平均每天有 200 萬次的觀眾造訪；而具有期限，錯過不再的限時動態則是直播外第二受歡迎的內容頁面，約有 1.52 億次的觀看數。
在 AV 長片部分，有趣的是 91.81% 的觀眾都會使用快轉功能，而泰國觀眾快轉率最高，達 93.25%；越南觀眾快轉比例則最低，僅 84.98%。2022年內，在 SWAG 播放的長片共有 57.8 億秒被快轉，等於全球觀眾累計省了 183 年，只為更快達到高潮。
這時段最多人色色！數據曝越南、中國人最「沒凍頭」
另外大家都在什麼時間上網色色，SWAG 也給出精確的統計圖表。去年度最多人在線的時段為週三的午夜0:00-1:00，而週二下午5:00-6:00 則是最冷清的時段。另比較世界各地觀眾的在線時間後發現，新加坡人以 6.66 分鐘拔得「最持久」頭籌，中國人與越南人則最沒凍頭，平均 5.35 分鐘就投降。
流量翻漲！SWAG 領軍揭露台灣成人產業鋒芒
從 SWAG 的年度回顧可以發現，平台各類型的創作者數量與表演內容都有明顯提升，去年直播間觀眾更是倍率增長 174.7%。SWAG 對於觀眾福利毫不吝嗇，透過登入獎勵、活動贈送及推薦碼等，在2022 年共送出 13 億顆免費鑽石，換算成表演內容，約可解鎖 741 萬分鐘的付費直播、556 萬則限時動態、74 萬則 AV 長片，或可用早鳥價欣賞 111 萬場限時表演。
SWAG 表示，平台願景是提供適法合規且優質的成人娛樂給觀眾，並讓所有成人創作者的創意內容得以兌現。SWAG 也希望透過年度數據報告的揭露，大聲向全球道出台灣成人產業的鋒芒與潛力。
《2022 SWAG INSIGHTS REPORT》：https://swag.run/8XH0W
探索 SWAG 標籤內容：https://swag.run/89Of