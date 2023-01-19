出道以來最「恥」！金鐘影帝當眾帶動跳 嚴藝文笑到飆淚
公視節目《阮三个》今年推出新春特別企劃，除夕夜首先登場的是《Super Run-俗婆阮運動大會》，4隊人馬包括，由楊貴媚、温貞菱、施名帥、胡宇威組成「阮三隊」；嚴藝文、謝盈萱、藍葦華、陳家逵組成「俗女隊」；鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、邱凱偉組成「婆婆隊」；以及苗栗烏眉國小的小朋友組成的「烏眉隊」；另外還特別邀請姚淳耀身兼多職、帶動現場氣氛，一場新春世紀運動會即將登場。
記者侯家瑜/綜合報導
金鐘影帝姚淳耀近年在戲劇表現亮眼，常接演帶有陰暗面的角色，例如在《返校》影集版中飾演侵犯女學生的黑化教師，但其實他本人私底下個性相當溫暖。姚淳耀這次再度參與公視實境節目《阮三个》的新春特別企劃，在《Super Run-俗婆阮運動大會》中擔任多項要角，不僅身兼活動主持人、賽事播報員、參賽選手、甚至還穿上白兔人偶服裝，為大家帶來好彩頭。
另外還有一個重頭戲，那就是姚淳耀竟然在當庭廣眾之下，在操場司令台上直接脫下兔偶裝變身為「Teacher耀」，打扮繽紛俏麗在現場帶動跳幫大家熱身，性感的模樣也讓眾人笑到不行，嚴藝文還笑到飆淚，鍾欣凌忍不住問：「老師，你今天的羞恥心被狗撿走了對不對？」
對於這引人注目的裝扮，姚淳耀笑說這完全都是導演與製作人的點子，自己私底下的穿著都是以黑色系居多，第一次看到這套服裝他坦言其實內心有暗自怯步了三秒，沒想到是這麼艱難的任務，姚淳耀表示：「這雖然不是裸露尺度最大，但是『恥』度最大！要在尊敬的前輩跟欣賞的演員們前帶動跳，需要一些勇氣。」