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普發現金還沒譜！飯店搶先「送6000」　加碼爽抽星宇機票

▲等政府發現金遙遙無期？六福集團旗下2飯店搶在政府前先送錢了，入住高級酒店還能爽抽星宇雙人來回機票。（圖／六福提供）
▲等政府發現金遙遙無期？六福集團旗下2飯店搶在政府前先送錢了，入住高級酒店還能爽抽星宇雙人來回機票。（圖／六福提供）

記者汪睿琦/綜合報導

政府近日規畫普發現金還稅於民，每人6000元讓不少民眾很期待，但直到現在還不知道何時能領到，六福萬怡酒店先搶頭香蹭熱度，推出「6000元住精緻套房」專案，原本要價30000元的套房狂殺2折，加6元就能再續住1晚，即日起到3/31前就可開放預訂及入住，更加碼2/18前搶到入住的房客，有機會抽星宇航空台北-澳門雙人來回機票。還有六福居公寓式酒店「買6000送6000」，花6000元住飯店秒送你價值6000元現金券、餐飲券等等，等於0元免錢住飯店！

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六福旅遊集團攜手旗下兩大酒店推出普發現金頭香專案。坐落在南港都會地帶的六福萬怡酒店就在南港車站旁邊，旅人無論想乘坐捷運或雙鐵（台、高鐵）都相當方便。搭上普發6000元熱潮，六福萬怡推出「6,000元住套房」與「+6元連住第二晚」兩項超優惠住房專案，價值30,000元精緻套房享超值優惠狂殺2折，只要6,000元即可入住；另外以6,000元入住的房客，加價6元即可再續住1晚（等於6006元住2晚）。即日起至3月31日開放預訂及入住，平日房客再享館內敘日全日餐廳早餐買1送1活動，再幫你省下680元！

▲六福居公寓式酒店「6000送6000」住房專案售價6,000元，入住即送六福六大好禮及餐飲折價券，總價值正好6000元。（圖／六福提供）
▲六福居公寓式酒店「6000送6000」住房專案售價6,000元，入住即送六福六大好禮及餐飲折價券，總價值正好6000元。（圖／六福提供）
▲於2/18前搶先入住，台北六福萬怡酒店超前部屬推出「6000元住套房」與「+6元連住第二晚」專案，再享抽獎「星宇航空台北－澳門雙人經濟艙來回機票」。（圖／六福提供）
▲於2/18前搶先入住，台北六福萬怡酒店超前部屬推出「6000元住套房」與「+6元連住第二晚」專案，再享抽獎「星宇航空台北－澳門雙人經濟艙來回機票」。（圖／六福提供）
同時迎接新年後疫情時代旅遊商機大爆發，六福萬怡也加碼抽大獎，凡於2/18前搶頭香入住的旅客即可參加抽獎，最大獎星宇航空台北-澳門雙人經濟艙來回機票直接帶回家！想在年假後再放縱自己一波的朋友們千萬別錯過。

另外六福居公寓式酒店也強勢推出「買6000送6000」活動，即日起開放預訂。入住此專案的房客不僅可入住就坐落在中山商圈的六福居酒店，去血拼、吃美食都非常方便；旅客還可以拿到六福6大好禮，包含六福萬怡敘日全日餐廳平日下午茶2客、六福客棧便當現金券、一禮莊園精美花禮、一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒、六福皇宮本幫醃篤鮮高湯麵、關西六福莊在地茶禮，及「六福萬怡館內餐飲500元折價券」5張，總價值加起來正好6000元，意思等於旅客0元入住飯店！

春節檔期住房專案更是一個比一個吸引人！位於宜蘭礁溪的晶華酒店全新溫泉品牌-晶泉丰旅甫開幕就造成廣大支持，館內提供宜蘭礁溪鼎鼎有名的碳酸氫鈉泉，新年帶全家大小來泡絕對好運滾滾。業者透露，春節住房進入滿房倒數，連假期間（1/20至1/29）推出「錢兔似錦」春節限定優惠住房專案，備妥滿滿的新春好兆頭與旅人共度佳節。

不僅有大年初一祥獅獻瑞迎春活動揭開序幕，另還有專人帶領旅客體驗年味十足趣味活動，館內則有熱鬧滾滾的新春限定活動，溫泉房雙人房一泊一食每房最低只要5,700元起，含翌日自助式豐盛早餐，每日大廳迎賓茶點及Happy Hour無限暢飲，加碼贈送客房迎賓點心盤及免費Mini吧飲料，另官網訂房加購高鐵還享8折優惠。

▲晶泉丰旅業者透露，春節住房進入滿房倒數，連假期間（1/20至1/29）推出「錢兔似錦」春節限定優惠住房專案，備妥滿滿的新春好兆頭與旅人共度佳節。（圖／晶泉丰旅提供）
▲晶泉丰旅業者透露，春節住房進入滿房倒數，連假期間（1/20至1/29）推出「錢兔似錦」春節限定優惠住房專案，備妥滿滿的新春好兆頭與旅人共度佳節。（圖／晶泉丰旅提供）
▲晶泉丰旅另推出「春節住房一泊二食」優惠住房專案，溫泉房每房最低只要8300元起，為提供團圓飯新選擇，主廚特別推出頂級龍蝦海陸鍋物雙人套餐。（圖／晶泉丰旅提供）
▲晶泉丰旅另推出「春節住房一泊二食」優惠住房專案，溫泉房每房最低只要8300元起，為提供團圓飯新選擇，主廚特別推出頂級龍蝦海陸鍋物雙人套餐。（圖／晶泉丰旅提供）

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