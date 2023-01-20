獨／(G)I-DLE請台灣帥模嗑排骨！程浩：但她拿經紀人的卡

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在南韓打拚4年多的程浩，去年4月回到家鄉，他決定將事業擺放台灣，「在外面漂泊4年多，還是覺得家鄉比較舒服！」除了模特兒的工作，程浩也是許多韓團的隨行翻譯，近期則是擔任EPEX、DRIPPIN、(G)I-DLE等團在台翻譯，他因為長相帥氣，反倒被藝人要求合照，就連前Wanna one成員河成雲，在工作結束後都主動詢問工作人員「翻譯是怎樣！怎麼長那麼帥？」讚美讓程浩坦言有壓力，他說：「後來收到河成雲的簽名專輯，上面還榮幸被藝人告白說翻譯老師長得好帥，我自己是惶恐不敢當啦！」
工作環境都圍繞韓星的程浩，在歷經4年多的幕前幕後體驗、看盡社會現實後，坦言如果有機會回到15歲，仍會想闖闖演藝圈，努力爭取出道機會，他說：「如果回到當年，應該會更努力爭取機會吧，因為年輕就是資本啊，很多事錯過了就不會有下次了。不過我也很滿意現在的生活啦！很快樂很簡單也沒有太多壓力。」
程浩不視「在南韓當模特兒」、「離開業界回台灣」為成功或失敗，他說：「好像也不能用簡單的『成功』、『失敗』二分法來舉例！我曾經一直在想，去韓國當模特兒，沒有獲得很好的收入和名聲就算失敗，甚至不敢鼓起勇氣回台灣，也因為這樣的想法導致自己心理不健康了一段時間，但後來發現這些事情並沒有所謂成功和失敗，我走過的路都只是我人生的經歷，那是不能用一個具體結果來評判成敗的。」
程浩也分享在韓生活「最無法容忍」的文化差異，他解釋並非想引戰，但只要想到韓國人上完廁所都不洗手，衛生習慣令他搖頭，「去過韓國的人，一定都有在公廁看過沒洗手就走出去的人，我真的每次看到都會大皺眉頭。直到現在還是不能接受」。此外，程浩回台後也勇敢做自己，大方公開男朋友，他感謝對方讓自己變得更加開朗，「去年回台灣的時候，運氣很好遇到一個很愛我而我也很愛的人，是因為他才讓我鼓起勇氣走出櫃子，也因為有他我才變得開朗健康很多」。
程浩1月初擔任(G)I-DLE在台的翻譯，長相再受到外界極大關注，連黃子佼、畢書盡都認證「真的帥」，他受寵若驚表示：「我完全不知道自己被畢書盡稱讚，因為他說話的當下我其實在後台忙翻天，是當天錄影後有粉絲告訴我有這麼一段小插曲才得知的。當然是非常感謝佼哥和畢的賞識和讚美啦！眼光很不錯唷兩位哥！」
程浩也分享跟(G)I-DLE工作的幕後花絮，他笑說：「(G)I-DLE的成員們都很可愛，尤其是雨琦非常大方好客，他和成員們去吃君悅排骨那天，一直大喊要我們坐下一起吃，還大方表示自己願意請客，但拿著的是經紀人卡！」女神私下舉動十分逗趣。