蔡瑞雪合照舒華遭疑「修圖只修自己」！她曬原圖無奈認了
「北一女神」蔡瑞雪日前趁著南韓女團(G)I-DLE來台時，除了和團員們合照，也單獨與相識許久的舒華自拍並上傳到IG，豈料卻被Dcard網友酸「長相變好奇怪」，甚至還被爆「修圖只修自己！」引起熱議。對此，她昨（18）日晚間不僅高EQ回應，還上傳「0修圖」照片，表示：「不管是正面或是負面的評價，都謝謝你們，愛你們」。
娛樂中心／綜合報導
蔡瑞雪15日在IG上傳與(G)I-DLE舒華的合照，表示：「從妳還沒出道就在韓國一起陪伴互相加油打氣，一直到現在看到在舞台閃閃發亮的葉舒華，真的好感動，歡迎回台灣！」豈料貼文及照片一出，卻被大批網友酸爆。就有網友在Dcard以「蔡瑞雪長相變好奇怪」為題發文，其他網友也紛紛留言，「這個女人太狠了，修圖竟然只修自己」、「臉變很尖，不知道是不是修圖？舒華臉就比較圓，比較自然好看」、「難道是整形？下巴變好尖好不自然」、「瀏海很像好幾天沒洗頭…」。
不過也有許多網友認為沒必要這樣攻擊她，「瑞雪到底招惹誰啊，上Dcard永遠都不是好事，他本人蠻漂亮的呀！她要修不修都無所謂吧？」「好奇怪哦低卡為什麼都要這樣一捧一踩，兩位都是美女吧？連有沒有特色都要被鞭。」時隔4日，蔡瑞雪也親上火線回應了。
蔡瑞雪昨（18）日用「螢幕錄影」的方式，在IG PO出自己與舒華的合照原圖，也就是iPhone「原況照片」。她承認在幾天前發出的照片有「小修圖」，「我兩個人都有一起小修圖！美膚美顏！這是iPhone原圖動圖，這個是完全沒修的！舒華真的很美。」她接著解釋自己的瀏海是日本流行的「濕瀏海」，「我剛從日本回來，那邊很流行濕瀏海，我出門前才洗頭的，不是出油，是故意用濕髮專用的膠，下次會多注意造型的，謝謝你們的提醒」。
此外，針對網友說她疑似整形，她也表示：「臥蠶是用化妝的，沒有打東西，可以去看我素顏的化妝影片，下巴從小就是尖的，可以去看我高中時候的照片，不要一直說我去動下巴，這我真的要受傷了，下巴完完全全沒動過，也沒有打任何東西。」她坦言自己有戴牙套和減肥，現在體重大概39、40公斤，「最近近期的狀態，大家可以去看嘉義廣告那個影片，還有我和服影片。」最後，她也不忘感謝所有人：「不管是正面或是負面的評價，都謝謝你們，愛你們。」事實上，她17日才上傳化妝影片，素顏清純模樣也隨之曝光，還被網友稱讚：「好像陳意涵」。（編輯：郭佩蓉）