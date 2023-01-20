MixerBox聽歌神器「活用3招」學起來！春節返鄉出遊必備

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點開MixerBox聽音樂如果關閉螢幕，音樂也會瞬間關閉，只要學會開啟背景播放，不需要一直點亮螢幕，也不用調整螢幕關閉時間，就能一路暢聽。使用方式其實很簡單，iOS只需下拉控制中心，點下播放功能就能完成。Android用戶則可以點選「省電模式」和開啟「在其他應用程式上層顯示」，設定完成後開啟背景播放後，就可以繼續使用其他App或是關閉螢幕繼續聽歌。
使用步驟：開啟MixerBox點選想要播放的歌單播放→隨意開啟其他的App或是執行其他手機功能，讓MixerBox成為暫存快取App→螢幕右邊上往下滑叫出「iOS 控制中心」就會出現MixerBox剛剛聽到一半的音樂，按下「播放」即可。
功能2：製作歌單
MixerBox持續優化的狀態下，App的操作介面相當的直覺，「收藏」或是製作「歌單」幾乎都能一鍵完成，再出門前，可以直接把自己喜歡或是小孩愛聽的頻道製作成專屬的歌單，一鍵按下就能收聽喜愛的樂曲。
使用步驟：首頁搜尋喜愛的歌曲→點選「…」→加到其他歌單或是新增一張專屬的通勤用歌單，即可完成。也可直接按下愛心符號直接收藏整張歌單。
功能3：匯入YouTube歌單
此外，MixerBox有一項強大的隱藏版功能，就是支援YouTube歌單匯入，因MixerBox內歌曲主要來自於YouTube，在系統整合上能幫助用戶無痛系統轉移，使用上需要允許MixerBox取用用戶的YouTube權限才能使用，之後也能再回到設定內刪除權限。
使用方式：左上螺絲符號的「設定」功能內選擇「匯入YouTube歌單」→隱私權政策說明按下一步→點選想要匯入的歌單後和下一步，即可完成。