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MixerBox聽歌神器「活用3招」學起來！春節返鄉出遊必備

▲聽歌神器Mixerbox，春節出門前先學會背景播放、設定歌單或是匯入自己YouTube歌單，都能讓假期更美好。(圖／記者周淑萍攝)
▲聽歌神器Mixerbox，春節出門前先學會背景播放、設定歌單或是匯入自己YouTube歌單，都能讓假期更美好。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

春節返鄉、出遊，不管是搭高鐵或是自行開車，聽音樂都可以緩解通勤的煩悶，不想多花錢訂閱音樂串流平台，則可以選擇使用「Mixerbox」音樂播放軟體，不用每月扣錢就能免費聽YouTube眾多音樂，是目前市面上最多人使用的免費聽音樂App。出遊前先學會「Mixerbox」手機上的3招超實用功能，讓你出門不用手忙腳亂找音樂，而且再也不怕塞車或孩子鬧，順利愉快抵達目的地。

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功能1：背景播放

點開MixerBox聽音樂如果關閉螢幕，音樂也會瞬間關閉，只要學會開啟背景播放，不需要一直點亮螢幕，也不用調整螢幕關閉時間，就能一路暢聽。使用方式其實很簡單，iOS只需下拉控制中心，點下播放功能就能完成。Android用戶則可以點選「省電模式」和開啟「在其他應用程式上層顯示」，設定完成後開啟背景播放後，就可以繼續使用其他App或是關閉螢幕繼續聽歌。

使用步驟：開啟MixerBox點選想要播放的歌單播放→隨意開啟其他的App或是執行其他手機功能，讓MixerBox成為暫存快取App→螢幕右邊上往下滑叫出「iOS 控制中心」就會出現MixerBox剛剛聽到一半的音樂，按下「播放」即可。

▲Mixerbox。(圖／記者周淑萍攝)
▲在控制中心下拉就能繼續背景播放Mixerbox音樂。(圖／記者周淑萍攝)
功能2：製作歌單

MixerBox持續優化的狀態下，App的操作介面相當的直覺，「收藏」或是製作「歌單」幾乎都能一鍵完成，再出門前，可以直接把自己喜歡或是小孩愛聽的頻道製作成專屬的歌單，一鍵按下就能收聽喜愛的樂曲。

使用步驟：首頁搜尋喜愛的歌曲→點選「…」→加到其他歌單或是新增一張專屬的通勤用歌單，即可完成。也可直接按下愛心符號直接收藏整張歌單。

▲MixerBox 加入歌單。(圖／手機截圖)
▲可以先把喜愛的歌曲加入歌單，就能一鍵播放愛聽的歌曲。(圖／手機截圖)
功能3：匯入YouTube歌單

此外，MixerBox有一項強大的隱藏版功能，就是支援YouTube歌單匯入，因MixerBox內歌曲主要來自於YouTube，在系統整合上能幫助用戶無痛系統轉移，使用上需要允許MixerBox取用用戶的YouTube權限才能使用，之後也能再回到設定內刪除權限。

使用方式：左上螺絲符號的「設定」功能內選擇「匯入YouTube歌單」→隱私權政策說明按下一步→點選想要匯入的歌單後和下一步，即可完成。

▲MixerBox 匯入YouTube歌單。(圖／手機截圖)
▲MixerBox可匯入YouTube歌單，無痛轉移聽歌平台。(圖／手機截圖)

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