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2023小年夜尬節氣大寒！養生「6大禁忌」必知：會冷很久

▲今（20）日小年夜也是傳統24節氣中排在最末端的「大寒」，天氣較寒冷的情況下，養生上也有一些禁忌要注意。（圖／氣象局玉山測站提供）
▲今（20）日小年夜也是傳統24節氣中排在最末端的「大寒」，天氣較寒冷的情況下，養生上也有一些禁忌要注意。（圖／氣象局玉山測站提供）

記者張志浩/綜合報導

今（20）日除了是小年夜、年假的開端，也是傳統24節氣中排在最末端的「大寒」，從字面上就可得知，大寒指的就是一年中最冷的時候，也象徵即將迎接新年的到來，中醫師陳潮宗提醒，大寒時節要注意防風、防寒，衣著尤其是帽子和圍巾，要隨著氣溫的變化隨時增減。有心腦血管疾病和呼吸系統疾病的患者，在大寒節氣應儘量避免在清晨和晚上出門，以防晝夜溫差較大，引起疾病發作。

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陳潮宗表示，寒氣容易損傷人體的陽氣，人體內的血液得溫則易於流動，得寒就容易停滯，天氣寒冷會使人體血管中的血液流動不暢，甚至引起瘀血阻滯，從而加劇心腦血管疾病的發作機率，也會使身體的筋骨緊繃，引起疼痛和僵硬，因此大寒時節大致有6大禁忌。

首先是「切忌吃生冷食物」，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。「大寒不宜過早外出」，大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。「忌激烈運動」，大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外，大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。長輩也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

「建議早睡晚起」，俗話說「秋冬養陰」，一天晚上的9點就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓身體不斷活化。「少喝酒」，大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。「暖氣不宜過強」，有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。

陳潮宗指出，冬季也是補腎的最佳時候，補腎首先要了解自己是腎陽虛，還是腎陰不足，若常感覺畏寒、腰膝酸冷、夜尿多、月經不規則或量少，屬於「腎陽氣虛」，可多食用桂圓、黑芝麻、核桃、黑豆、羊肉等，如果有失眠盜汗、口乾咽燥、腰膝酸軟、月經過少或崩漏的現象，屬於「腎陰不足」，可多食用山藥、黑木耳、白木耳、蓮子、百合等。

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