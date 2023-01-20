2023小年夜尬節氣大寒！養生「6大禁忌」必知：會冷很久

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先是「切忌吃生冷食物」，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。「大寒不宜過早外出」，大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。「忌激烈運動」，大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外，大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。長輩也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。
「建議早睡晚起」，俗話說「秋冬養陰」，一天晚上的9點就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓身體不斷活化。「少喝酒」，大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。「暖氣不宜過強」，有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。
陳潮宗指出，冬季也是補腎的最佳時候，補腎首先要了解自己是腎陽虛，還是腎陰不足，若常感覺畏寒、腰膝酸冷、夜尿多、月經不規則或量少，屬於「腎陽氣虛」，可多食用桂圓、黑芝麻、核桃、黑豆、羊肉等，如果有失眠盜汗、口乾咽燥、腰膝酸軟、月經過少或崩漏的現象，屬於「腎陰不足」，可多食用山藥、黑木耳、白木耳、蓮子、百合等。