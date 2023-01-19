春節10天連假開始！國道南向尖峰路段現車潮

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中部地區部分，稍早在香山路段、和美路段都有事故發生造成車輛回堵，南部地區岡山路段稍早也因事故發生回堵，所幸上述路段已逐漸紓解。
而依據觀光局112年1月11日統計資料，本次春節連假期間初一至初五各縣市整體平均5成以上，初二至初四平均6成以上，相較111年春節初四不到5成，初五僅3成相比，訂房率有較為增加且延後之趨勢，預估西部國道交通量大；而宜花東地區訂房率部分，宜蘭縣約為7成，花蓮縣、臺東縣約為8成，預估亦將有大量旅遊車潮駛入國5，建請搭乘公共運輸往返，以節省行車時間。
而連假期間將有大量返鄉及旅遊車潮湧現國道，高公局說明初一至初三為南向尖峰日，國1、國3南向北區路段及國5南向宜蘭路段於早上6時起出現長時段壅塞；而初三至初五為北向尖峰日，預估國1、國3北向中區路段及國5北向宜蘭路段於中午過後將出現長時段壅塞，且部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。
另初六至初七部分，因天氣預報顯示將逐漸回暖，預估將有大量民眾返回工作地後，利用假期尾聲再於鄰近風景區出遊，因此，在初六至初七上午時段國1新竹、彰化路段，國3大溪、霧峰路段及國5宜蘭路段預估將有大量短途旅遊車流出現，請民眾多加留意。
高公局建議民眾假期間多搭乘公共運輸，如仍須自行開車，請初一至初三南向民眾於下午出發，初三至初五北向民眾可提前於上午出發或延後至初七、初八假期尾聲再出發。