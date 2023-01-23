1/23初二回娘家由來？注意「7禁忌」　這樣做可帶旺父母

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1、衣著鮮豔
新春穿新衣要鮮豔明亮，大紅色最好，不要穿黑、白兩色衣物，就算是新的也不宜，畢竟黑、白在民俗慣用於喪禮，穿鮮豔一點回娘家才顯示喜氣洋洋，不會像奔喪。
2、禮物要雙數
女兒回娘家時必須準備一些禮物，是要讓父母安心，也讓鄰居知道在夫家過得好，所以才有帶伴手禮的習俗，俗稱「回門禮、帶手、伴手、等路」，不僅水果或禮品數量、紅包金額都須為雙數最為吉利，但不可是4（音近死）及單數不吉利。
3、午時前回門
初二回娘家不宜太晚，最好在午時（初二上午11點）前就回門、回到娘家。
4、傍晚前離開
民間諺語「嫁出去的姑娘，潑出去的水」，指女兒出嫁後就是客人，一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則出嫁的女兒會把娘家吃垮。由於現在許多家庭都是到餐廳聚餐，或是買現成做好的年菜，看不到炊煙，所以在傍晚前離開娘家已是過時的習俗。
5、不能洗衣、掃地
女兒回娘家不能洗衣、掃地，傳統是擔心娘家財氣被女兒掃光。主要用意其實是不想女兒在大過年期間還那麼累，在夫家都夠累了，娘家當然要呵護自己的女兒。
6、不能回娘家
舊習俗，女兒出嫁後若連續3年沒有回娘家，之後就不能再回家，因此才衍生出寄送舊衣代替的做法。如果初二因事無法回娘家的話，可以寄送自己穿過的衣服給娘家，表達自己回家的心願，或是選擇農曆二月初二補回娘家。
7、忌說不吉利的話
這是平時就不該常說的，例如「死、亡」等相關詞語，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。