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帶寶寶上聯合國轟動一時　紐西蘭女總理5關鍵時刻

▲紐西蘭總理阿爾登成為聯合國史上第一位帶著嬰兒參與會議的國家領導人。（圖／達志影像／美聯社）
▲紐西蘭總理阿爾登成為聯合國史上第一位帶著嬰兒參與會議的國家領導人。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

（中央社威靈頓19日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布請辭，透過法新社的整理，看看她任內5個關鍵時刻。

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●帶3個月大女兒上聯合國大會 史上首例

2018年9月，阿爾登被拍到在聯合國大會堂親吻當時3個月大的女兒妮薇（Neve），這是聯合國史上第1次有嬰兒這樣出現。

她是繼1990年巴基斯坦總理碧娜芝‧布托（Benazir Bhutto）後，第2位在任內分娩的總理。

●清真寺攻擊

2019年3月基督城（Christchurch）發生攻擊事件，1名白人至上主義槍手在星期五的祈禱中攻擊兩座清真寺，造成51死、40人重傷，當時阿爾登的回應備受各界讚揚。

她在槍案發生後戴上頭巾安慰遇難者家屬，引起全球共鳴。阿爾登事後說，這是她尊重穆斯林社群自發做出的舉動。後來她迅速實施槍枝管制改革，並敦促社群媒體巨頭解決網路仇恨言論，贏得各界一致喝采。

●COVID選舉

阿爾登對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的應對備受好評，後來她挾著所謂的「賈辛達狂熱」（Jacinda-mania），在2020年10月率紐西蘭工黨以壓倒性勝利獲得連任。

2017年，組成聯合政府的阿爾登將她的第2次勝選稱為「COVID選舉」。

紐西蘭去年8月才全面重新開放邊境，COVID造成的死亡總數現已攀升至2437人。

●疫情抗議

贏得第2任期兩年後，小部分紐西蘭人不滿阿爾登對疫情的處理方式。

從去年2月開始的4個星期中，數百名示威者占領了首都威靈頓國會大樓前的草坪。阿爾登拒絕接見抗議者，還說示威者用「恐嚇和騷擾」來表達觀點。許多示威者支持反疫苗陰謀論。

最後示威活動以連串暴力事件告終，最終有100多人被捕。

●人氣下滑

隨著人們對政府信任度下滑、經濟情勢惡化以及保守派反對派重新抬頭，阿爾登聲望大不如前。

本屆選舉將於10月14日舉行，最近民調顯示中間偏右的聯合政府領先。

近幾個月阿爾登壓力明顯變大，她罕見失態，無意中被麥克風捕捉到稱反對派政客為「傲慢的混蛋」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120119

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