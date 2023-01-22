4藍委齊聚體驗空瑜、街舞　邀柯建銘運動促「朝野和諧」

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令人意想不到的是，國民黨立委平時在立法院強勢問政，為民喉舌架式十足，就連跳舞也很有兩把刷子。當背景音樂一放下，立委們便隨著節奏舞動，雖一度因為設計動作較複雜有點卡，但隨著多次反覆練習，立委們也一步步跟著舞蹈老師揮動雙手、轉身，甚至頗有難度的抬腳都不在話下，更特別因應兔年比出「YA」的手勢，並且融入到舞蹈當中，活力十足私毫不遜於年輕人。
在考驗柔軟度的空中瑜珈環節，對於平時業務繁忙，導致肩頸硬梆梆的立委們，又是相當高難度的考驗，因此更努力聆聽指導老師的教學。練習過程中，由於動作對身體的延展度更大，讓立委們看似相當吃不消，練習時表情猙獰、滿頭大汗；有趣的是，現場記者打趣問道，做這個比較難，還是質詢蘇貞昌？吳怡汀就笑說，「這個比較難」；鄭正鈐也直呼，「一直在搖晃，滿身汗。」
在一連串的運動課程後，立委們受訪被問到，是否會想嘗試第二次？他們皆異口同聲說「其實還不錯」，雖然練習的時候很辛苦，但結束後真的有放鬆的感覺，空中瑜珈是這幾年很紅的運動，甚至午休也有上班族會來運動。
鄭正鈐也特別稱讚洪孟楷，核心力量很強、很有力有六塊肌，而他們只有一塊。鄭正鈐還說，洪在練習過程中動作相當穩，反而他有些動作還不夠到位，並坦言「真的很緊張。」
值得一提的是，當記者追問，是否會希望邀國民黨團總召曾銘宗一起來體驗？洪孟楷則是說，他希望4個黨團總召都能來，朝野協商前先來練空中瑜珈，培養革命情感，說不定會更和諧。一旁的鄭正鈐也笑說，如果民進黨團總召柯建銘練一練，「就不會為難我們了」。此話一出，讓在場媒體和立委笑成一團。
另外，迎來40歲生日不久，本身就有健身習慣的洪孟楷，也在媒體的要求之下，現場示範如何正確舉啞鈴，並且加碼測試1分鐘內，可以做幾下伏地挺身。不測不知道，一測卻驚為天人，洪孟楷一口氣做了67下伏地挺身，遠超國軍男性鑑測合格標準，完美展現平時訓練成果，連一旁觀看的鄭正鈐也直呼「太厲害了！堅實的胸肌與腹肌。」