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橘子集團SHOW千份回憶！《WE ARE》除夕夜抽8888元紅包

▲beanfun!募集逾千件珍貴的照片、影片，在除夕夜節目《WE ARE》SHOW出2022年精采回憶，圖為北新國小合唱團與萬芳共同演出。（圖／橘子集團提供）
▲beanfun!募集逾千件珍貴的照片、影片，在除夕夜節目《WE ARE》SHOW出2022年精采回憶，圖為北新國小合唱團與萬芳共同演出。（圖／橘子集團提供）

記者黃韻文/綜合報導

橘子集團旗下泛娛樂社群平台《beanfun!》App與中華文化總會跨界合作，推出2023年春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》。橘子集團運用《beanfun!》App的「SHOW」社群功能，事先向民眾募集逾千件關於2022年影像與照片回憶，共同產製成節目素材，更設計節目互動活動，完成指定內容有機會抽中iPhone　14 Pro、8888元紅包及數位收藏品，度過溫馨且別具意義的除夕夜。

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除夕節目SHOW出2022精彩回憶
深耕音樂影視等泛娛樂領域的橘子集團，與中華文化總會合推《WE ARE 我們的除夕夜》，結合橘子數位技術與文總創意能量，並聯手華視、必應創造與沿岸製作，以華麗的節目內容與觀賞者互動環節，提供民眾全新的收視體驗。此次合作運用《beanfun!》App中「SHOW」分享影像、按讚留言互動的社群功能，以「一點夢想的故事」和「一些小日常小美好」兩大主題，向民眾徵集2022年的主題照片、影片，期間共募集逾千件素材，製作成TRASH、萬芳表演片段的一環，用音樂及影像創造2023年的美好回憶。

▲TRASH樂團在《WE ARE 我們的除夕夜》演出。（圖／橘子集團提供）
▲TRASH樂團在《WE ARE 我們的除夕夜》演出。（圖／橘子集團提供）
1/21必看「WE ARE 我們的除夕夜」
適合跨世代共賞的除夕特別節目《WE ARE》，這次邀集近30組演出團隊，包括滅火器、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP、雲門舞集、FOCA 福爾摩沙馬戲團、瑞星韻律體操、美秀集團、灣聲樂團、日本京都橘高校吹奏樂部、YouTuber千千等，以及8所學校近1500位青年學子合作表演，更向民眾募集逾千件2022年影像與照片回憶，打造出令人感動的創意舞台設計。在1月8日錄製現場，這個共創的感人橋段讓不少觀眾感動落淚。

註冊beanfun!抽iPhone 14 Pro
此外，beanfun!也聯手《WE ARE》推出新春活動，新戶於1月21日前註冊beanfun!，並輸入邀請碼「WEARE」，可加碼抽iPhone 14 Pro。1月21日除夕夜晚上8點鎖定華視，beanfun!會員持App掃描節目畫面中出現的QR Code，有機會獲得限量「數位收藏品」，將表演片段與藝人畫面以數位形式珍藏，還有機會領到88元、888元、8888元等新年祝福紅包。

▲beanfun!會員看節目掃QR CODE，可抽數位收藏品與8888元大紅包。（圖／橘子集團提供）
▲beanfun!會員看節目掃QR CODE，可抽數位收藏品與8888元大紅包。（圖／橘子集團提供）

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