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橘子集團挺原創！應援張雨生特展二創競賽　加碼抽iPhone

▲橘子集團致力孵育及培植台灣原創產業，旗下泛娛樂社群平台beanfun!暨與臺北流行音樂中心共同發行張雨生特展數位收藏品。（圖／記者張志浩攝）
▲橘子集團致力孵育及培植台灣原創產業，旗下泛娛樂社群平台beanfun!暨與臺北流行音樂中心共同發行張雨生特展數位收藏品。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

橘子集團致力孵育及培植台灣原創產業，旗下泛娛樂社群平台beanfun!暨與臺北流行音樂中心共同發行張雨生特展數位收藏品後，更運用App中「SHOW」的分享、互動等社群功能，以「插畫家の寶哥二創秀」為主題舉辦張雨生特展二創競賽，吸引方坊等多位Z世代插畫家參與。為鼓勵台灣原創者與作品，beanfun!更舉辦應援活動，讓粉絲助攻喜愛的作品登上北流大螢幕，還能抽iPhone等禮物。

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▲橘子集團致力孵育及培植台灣原創產業，將舉辦張雨生特展二創競賽。圖為創作者「吉文考古」作品。（圖／遊戲橘子提供）
▲橘子集團致力孵育及培植台灣原創產業，將舉辦張雨生特展二創競賽。圖為創作者「吉文考古」作品。（圖／遊戲橘子提供）
Z世代插畫家演繹音樂魔術師張雨生　應援作品登北流大螢幕還能抽好禮

此次活動邀集方坊、棄稿症候群、三點一志與吉文考古等近30位Z世代插畫家共同參與。beanfun!即日起至1/29更有應援加碼活動，用戶只要手寫應援便利貼，上傳到你支持的插畫家展間或是按讚、留言和分享你喜歡的二創作品，就有機會抽中iPhone、Airpods、張雨生特展專輯及周邊商品等多項應援禮物；社群熱度冠軍的插畫家二創作品還能登上北流文化館館內大螢幕，粉絲們快來應援你最喜歡的插畫家（活動網址：https://bean.fun/mV4ml）。

▲創作者「吉文考古」作品。（圖／遊戲橘子提供）
▲創作者「三點一志」作品暫居第二名，他以自己創作的角色在太空上巧遇張雨生為主題，雙方遙望故鄉地球，分享音樂和圖畫。（圖／遊戲橘子提供）
棄稿症候群等插畫家曝創作歷程　用畫筆創作出新世代的樂壇經典

目前應援活動人氣最旺的插畫家「棄稿症候群」在參觀完【想你到月球｜張雨生特展】後有感而發，她說：「觀展的體驗像是登陸月球的過程，穿梭在宇宙與時光迴廊的空間裡。」因此創作出了這次線上參展的作品。暫居第二名的創作者「三點一志」則是以自己創作的角色在太空上巧遇張雨生為主題，雙方遙望故鄉地球，分享音樂和圖畫。

▲創作者「棄稿症候群」作品。（圖／遊戲橘子提供）
▲應援活動人氣最旺的插畫家「棄稿症候群」的作品。（圖／遊戲橘子提供）
人氣第三名的是雙胞胎創作者「吉文考古」，他們將自己對張雨生的印象融入創作中，吉文考古説：「我們出生的那一年，剛好是張雨生演唱了沙士的廣告曲《我的未來不是夢》而紅極一時，所以這次就畫了我們的探險員角色，跟著張雨生的沙士火箭一起到月球冒險。」；在IG擁有3.3萬粉絲的創作者「方坊」此次也加入二創競賽，用自身創作的角色「喜寶」換上太空裝，象徵和張雨生一起漂流在音樂的宇宙。

▲創作者「方坊」作品。（圖／遊戲橘子提供）
▲IG擁有3.3萬粉絲的創作者「方坊」此次也加入二創競賽，用自身創作的角色「喜寶」換上太空裝，象徵和張雨生一起漂流在音樂的宇宙。（圖／遊戲橘子提供）

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