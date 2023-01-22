癸卯年愛情、事業運TOP3！屬羊官祿運超強　屬狗桃花最旺

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｜第一名：生肖羊
2023年屬羊者官祿運旺盛且鬥志高昂，在職者能得到長官認可、求職者則利於謀求心儀職位。建議2023年，應對自己從未接觸過的新領域或新挑戰，放膽一試，若有貴人相助更利於晉升謀事。
｜第二名：生肖狗
屬狗者2023年的官祿運平穩，不僅職場上諸事順利也有升職機會，但今年的工作仍多需要靠團隊力量進行，若能維持與上司及同事間的融洽關係，手中事務便能往好的方向發展。
｜第三名：生肖豬
今年屬豬者官祿運走高，個人才華和能力都得到最大的鋒芒畢露，亦有晉升機會，但若只關注自身利益，不能與上級和同事和睦相處，難免削弱好運，有利也變為不利，應多留意。
💘愛情運TOP3生肖
｜第一名：生肖狗
2023年單身的屬狗者桃花運旺盛，對異性的吸引力極高，可把握今年開始一段浪漫情緣。有伴侶的屬狗者，則與另一半的感情相當穩定，今年親密度還會直線上升。
｜第二名：生肖馬
今年屬馬者因紅鸞星動，桃花數量增加，單身者可能同時有兩位以上追求者，但要注意抉擇時需果斷，若過於猶豫不決，可能會錯過好對象。有伴侶的屬馬者則能獲得伴侶的關懷和幫助，但要注意和其他異性保持距離，讓另一半安心。
｜第三名：生肖蛇
單身的屬蛇者今年桃花品質佳，容易在家人介紹的相親中遇到交往對象。有伴侶的屬蛇者則切記不要與另一半翻舊帳，便可享受一段甜蜜的恩愛時光。
🍍「三合生肖」迎春開運撇步
2023癸卯兔年來臨，vacanza與鹿港天后宮聯名「祈願十二生肖純銀手鍊」，為12生肖迎春開運！今年重磅回歸的聯名「祈願．跳兔迎春」限量生肖款，延續vacazna祈願系列特色，選用手工蠟繩採2股編織製作，擁有手鍊親膚卻不會有異味的特性，搭配低敏不易褪色的925純銀金屬動物墜飾，條條皆由天后宮過爐加持，守護大家兔年好運。尤其本命年的迎春兔手鍊，不僅設計以5A鋯石作點綴，墜飾還刻有「天后宮」袖珍字體的吉祥掛件，可愛必收。
｜「豬兔羊」、「虎馬狗」、「猴鼠龍」、「蛇雞牛」旺人緣成大事
在風水五行中，每個生肖都有可以相互匹配的另外兩個生肖，稱之為「三合生肖」。「合」字有和睦、和諧和融洽之意，依照五行分類，特定三個一組的生肖吉配，可以產生互幫互助的氣場，旺人緣、成大事！其特定生肖組合分別是生肖「豬、兔、羊」，生肖「虎、馬、狗」，生肖「猴、鼠、龍」以及生肖「蛇、雞、牛」，推薦大家平時選擇生肖開運飾品時，除了可以選擇自己的生肖佩戴外，也可以考慮以自己契合的三合生肖搭配，有助於打開人緣也增加福祿。不只有大人款也有小孩款，可親子一同佩戴對鍊。
另外，PANDORA也推出全新農曆新年主題飾品，充滿吉祥寓意和幸運象徵的造型，由主角「鍍14K玫瑰金的兔年生肖串飾」捧著紅色心形人造水晶，象徵和平、優雅和幸運。「雙色金屬好運紅包吊飾」，則以手工塗繪透明紅色琺瑯的紅包，飾以帶有立體「富」字的鍍14K金錢幣；及「金銀雙色福字旋轉吊飾」雙雙象徵喜慶、生活豐足。尤其以中華傳統文化打造「幸運麻將三重吊飾」，有著鑲嵌六顆紅色和綠色人造水晶的「六筒」、綠色琺瑯圖案的「六索」、及以以鑄刻的方式填上紅色琺瑯「六萬」，寓意六六大順超有趣。