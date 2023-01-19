S2O大咖藝人沒來！主辦方發聲明稿：向文化部求償3500萬
「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位去年8月在舉辦前夕才臨時公告許多國外知名藝人無法來台，大咖藝人最後也真的只來一半，讓大批消費者相當傻眼，退票紛爭目前也正在處理中。對此，主辦單位斯邦奈今（19）日卻突然發聲明，將矛頭指向文化部，要求3500萬賠償金，也講明「若文化部不賠償，就不退錢給消費者」，引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
主辦單位斯邦奈今日在臉書發出聲明稿，表示：「感謝大家的耐心與諒解，我們很誠心在處理這事件，我們收到許多的未使用票券，本事件並不單純，需完全的準備來處理這次從未發生過的事件。」斯邦奈透露，從去年4月起，他們都有依照相關規定向各單位提出申請，亦有積極與主管機關進行溝通，「惟因主管機關處理申請藝文人士免隔離入境演出案件上之態度偏向消極，且於事件發生當下即將責任推往本公司，並發布新聞稿，造成本公司名譽與財務上極大傷害與損失，本公司近日已蒐集完相關資料，將向主管機關文化部請求賠償」。
斯邦奈列出4項求償金額，第一「消費者未使用票金額損失為：17,290,846元」、第二「國外藝人金額損失為：18,491,966元」、第三「公司名譽損失求償：1元」和第四「負責人精神損害求償：1元」，共計求償金額為35,782,814元整。聲明稿也強調：「如獲得賠償金額，將以以下方式賠償給消費者。」並透露公司從2023年起，將暫時停辦所有活動業務，「目前國際品牌S2O Taiwan 2023 將轉由泰國的總公司直接經營。台灣執行部分也會交由總公司信任的公司來做執行，請消費者不用擔心無法使用上述更換票券補償方案內容」。
事實上，過去主辦單位斯邦奈就曾在直播中表示「被文化部陰了」，如今最新聲明稿一出，也講明「文化部不賠錢就不退錢」，引起大批消費者不滿，「注意看這個公司太狠了，到現在還在打太極」、「賠錢文化部賠，然後你們淨賺？」、「等這麼久就是在期待又是什麼神奇笑話，果然沒有讓我失望」、「夠黑，搞笑」、「千錯萬錯，都是they的錯」；不過也有網友替主辦方加油打氣，「辦活動很辛苦，加油！」「我本身自己就是辦活動的，辦活動真的挺辛苦的，會遇到的意外也非常多，加油」。（編輯：郭佩蓉）