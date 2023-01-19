北富銀公布了　新好市多聯名卡2月1日亮相

好市多Costco聯名卡確定換銀行發行，市場也一直盛傳由台北富邦銀行拿下新發行權，但北富銀始終未證實，直到今（19）日終於發出了「富邦Costco聯名卡上市記者會」邀請函，全新富邦Costco聯名卡將於農曆年後，即今（2023）年2月1日正式上市，也間接證實好市多聯名卡發行權由北富銀拿下。
記者顏真真／台北報導
好市多與國泰世華銀10年聯名卡合約將於今年8月7日將到期，但早在去年9、10月就傳出好市多聯名卡發卡權將易主，由北富銀拿下新一輪發行權，但後來只有國泰世華銀行證實「遺憾未能續約」，還強調至雙方合約期滿（2023年8月7日）前，聯名卡相關權益皆不受影響，去年12月國泰世華銀行也積極將原有的聯名卡直接換發為CUBE卡，爭取原卡友續留在國泰世華銀行。
至於新好市多聯名卡發行權是否由北富銀拿下？北富銀始終未鬆口，直到農曆年前最後一個上班日，今日北富銀發出了「富邦Costco聯名卡」上市記者會」邀請函，即將於2月1日正式上市。
北富銀還強調，富邦Costco聯名卡多元有感的升級權益，不僅讓會員在店內消費毫無懸念放手刷，豐富的店外優惠更將讓卡友驚喜不斷，更勝以往的嶄新體驗，預計將使富邦Costco聯名卡成為民眾皮夾必備的全方位生活消費萬用卡。