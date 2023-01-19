徐乃麟尾牙「豪捐10萬」開放摸彩 員工平均領5位數紅包
艾迪昇傳播昨（18）日在福華飯店舉辦尾牙，超過70位藝人與員工一起同樂，至於獎金部分，艾迪昇發給員工的總獎金，高達數十萬元，平均每位員工都領到5位數大紅包，而徐乃麟也大方捐出10萬元。
記者侯家瑜/綜合報導
尾牙上，徐乃麟、檢場、曲艾玲、林嘉俐、王中皇、潘若迪、潘逸安、李蒨蓉、廖慧珍、馬國賢、謝麗金、林國基、No Name余荃斌、李培禎、陳翊萱、餅乾、游書庭、劉丞、徐新洋、宋蕊安等藝人一字排開，陣仗頗為壯觀。艾迪昇在演藝圈耕耘25年，藝人與工作人員感情如同一家人，其中不乏年資超過20年的藝人與同事，徐乃麟大讚這樣的情分與堅持，在演藝圈純屬不易，他表示：「我自己也開過公司，但當損益到了停損點，錢花完了，很自然的公司就結束了，像艾迪昇這樣，數十年如一日，對藝人與員工始終不離不棄，真的很難得。」他隨後大方捐出10萬元，讓公司員工摸彩抽獎。
徐乃麟隨後話鋒一轉，拱檢場與潘若迪上台，還在台下敲邊鼓，要2人加碼送獎金，檢場苦笑：「你主持麻將節目，摸兩把就賺進主持費，哪裡知道我們演員的辛苦，你要不要先問我老婆李翊君可不可以加碼再來拗我。」潘若迪則大要徐乃麟快回家，別在現場搗亂。