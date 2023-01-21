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過年期間外送超拼不打烊　除夕到初八再加碼送666紅包

▲外送平台過年期間不打烊，且加碼推出優惠碼，最高可享666優惠。（圖／記者周淑萍攝）
▲外送平台過年期間不打烊，且加碼推出優惠碼，最高可享666優惠。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

兩大外送平台Uber Eats和foodpanda過年期間不打烊，只要店家有開就能點外送，除夕夜團圓飯想加菜也能立即點外送應援。但如果想要使用「預定」服務的人就要特別注意了，foodpanda從1/19～1/24會暫停預定訂單服務，根據官方表示，是為了避免有些店家過年休息，但忘記設定接單機器，因此若消費者預定，會到隔天才被取消訂單，為了避免造成困擾因此在初三前都無法使用預定服務，而Uber Eats則維持原有的服務。此外，兩平台在春節也提供加碼優惠，最高可領666紅包。

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📍foodpanda過年活動

foodpanda推出「長輩稱謂優惠碼」，從除夕至初八每天上午 11 點準時公佈兩款當日限定優惠碼，美食外送／外帶自取優惠碼是親戚稱謂挑戰，輸入後消費滿 333 元可現折 111 元；生鮮雜貨／pandamart熊貓超市則會公佈稱謂解答，輸入後消費滿1,555元可享現折 555 元的超值優惠。過年每天雙重優惠共 666 元。

此外，每年春節總是要見一堆不熟悉的親戚們，實在讓人尷尬又難熬？foodpanda 貼心設計兩款創意 IG 春節濾鏡為大家排解困擾。超實用「稱謂計算器」濾鏡可利用螢幕上的稱謂按鈕，計算出親戚該如何稱呼，不論是「媽媽的哥哥的妻子？」還是「表姊的表妹？」提問後計算器都能完美解答！另一款「稱謂大挑戰」濾鏡將會隨機出題，例如：「看到爸爸的哥哥的女兒要叫？」用戶透過頭部上下左右擺動即可選擇答案。

▲foodpanda 設計兩款創意 IG 春節濾鏡，像是超實用「稱謂計算器」濾鏡可利用螢幕上的稱謂按鈕，知道久沒見的親戚開怎麼叫才不失禮。(圖／官方提供)
▲foodpanda 設計兩款創意 IG 春節濾鏡，像是超實用「稱謂計算器」濾鏡可利用螢幕上的稱謂按鈕，知道久沒見的親戚開怎麼叫才不失禮。(圖／官方提供)
📍Uber Eats過年期間優惠

美食外送滿額贈、會員再享85折：Uber Eats 於1/18至1/31期間推出「家有喜食」活動，與IKEA餐廳、大苑子、Mister Donut等合作商家夥伴推出所有用戶滿350元贈精選餐點的活動；Uber One 會員輸入優惠序號【家有喜食】訂單消費滿350元，即可享85折優惠（單筆最高折抵60元）。

生鮮雜貨外送9折：1/18至1/31期間於 Uber Eats 訂購指定商家生鮮雜貨，輸入優惠序號【Eats發大財】，可享1次9折優惠，單筆消費最高折抵250元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用，限使用於 Uber Eats 上的大潤發、全聯、傳統市場、Don Don Donki、聖德科斯、City's Super、棉花田、楓康超市、小北百貨、優市、萊爾富、亞尼克、屈臣氏，數量有限，兌完為止。

家樂福8折：1/18至1/31期間於 Uber Eats 訂購家樂福 + 家樂福超市生鮮雜貨，輸入優惠序號【家福賀新年】，可享1次8折優惠，單筆消費最高折抵250元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用，數量有限，兌完為止。

▲Uber Eats、全聯共同推出「台味大挑戰」，在活動網站曬自煮台菜，就有機會獲得東京雙人自由行。（圖／Uber Eats 提供）
▲Uber Eats過年期間有不少優惠，單筆最高可享250元折扣。（圖／Uber Eats 提供）

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