過年期間外送超拼不打烊　除夕到初八再加碼送666紅包

我是廣告 請繼續往下閱讀
foodpanda推出「長輩稱謂優惠碼」，從除夕至初八每天上午 11 點準時公佈兩款當日限定優惠碼，美食外送／外帶自取優惠碼是親戚稱謂挑戰，輸入後消費滿 333 元可現折 111 元；生鮮雜貨／pandamart熊貓超市則會公佈稱謂解答，輸入後消費滿1,555元可享現折 555 元的超值優惠。過年每天雙重優惠共 666 元。
此外，每年春節總是要見一堆不熟悉的親戚們，實在讓人尷尬又難熬？foodpanda 貼心設計兩款創意 IG 春節濾鏡為大家排解困擾。超實用「稱謂計算器」濾鏡可利用螢幕上的稱謂按鈕，計算出親戚該如何稱呼，不論是「媽媽的哥哥的妻子？」還是「表姊的表妹？」提問後計算器都能完美解答！另一款「稱謂大挑戰」濾鏡將會隨機出題，例如：「看到爸爸的哥哥的女兒要叫？」用戶透過頭部上下左右擺動即可選擇答案。
📍Uber Eats過年期間優惠
美食外送滿額贈、會員再享85折：Uber Eats 於1/18至1/31期間推出「家有喜食」活動，與IKEA餐廳、大苑子、Mister Donut等合作商家夥伴推出所有用戶滿350元贈精選餐點的活動；Uber One 會員輸入優惠序號【家有喜食】訂單消費滿350元，即可享85折優惠（單筆最高折抵60元）。
生鮮雜貨外送9折：1/18至1/31期間於 Uber Eats 訂購指定商家生鮮雜貨，輸入優惠序號【Eats發大財】，可享1次9折優惠，單筆消費最高折抵250元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用，限使用於 Uber Eats 上的大潤發、全聯、傳統市場、Don Don Donki、聖德科斯、City's Super、棉花田、楓康超市、小北百貨、優市、萊爾富、亞尼克、屈臣氏，數量有限，兌完為止。
家樂福8折：1/18至1/31期間於 Uber Eats 訂購家樂福 + 家樂福超市生鮮雜貨，輸入優惠序號【家福賀新年】，可享1次8折優惠，單筆消費最高折抵250元，消費滿999元（不含外送費）以上方可使用，數量有限，兌完為止。