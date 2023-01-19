環島之星夢想號魅力強！啟航首日近全滿　連假想搭快卡位

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如果擔心坐火車無聊的民眾，有已經搭乘過的旅客現身分享，「車上有卡ok，相隔一段路程有點心提供及手做DIY，另外還有一節車廂可以和朋友面對面聊天，三餐也準備好了。」整趟行程相當chill，沒事看看風景、拍拍美照，享受火車旅遊真的很不錯！
易遊網業者表示，今天首航第一天，在連假前啟航，民眾搭乘就已經很踴躍，東部幹線將近9成滿；另早在17日搶先亮相記者會後，訂單也飆升3倍，讓業者喜出望外。
環島之星夢想號宗旨就是希望能打破以往民眾對於鐵路旅行「無聊、乏味」等刻板印象。17日亮相記者會中，台灣交通部鐵路管理局副局長朱來順就信誓旦旦保證：「上火車即旅遊。」火車不再是移動的工具而已，在上面也可以玩得非常盡興。
環島之星夢想號除了有大小朋友都愛的迪士尼裝飾外，還有卡拉ok、點心吧台、現場折氣球、紀念幣、打卡造景等，讓你上車絕對有事做、不無聊！易遊網為歡慶啟航，祭出2大優惠碼，「環島之星夢想號」將一路陪伴大家到228連假，2/21前購買環島之星任一商品輸入「dream1888」單筆滿15000元折1888元；輸入「dream888」滿8000元折888元。此外只要在1月底完成車上打卡任務，還有機會獲得「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」限量紀念版主題桌曆，現在席位已經將近全滿，心動的旅客真的要搶要快啊！