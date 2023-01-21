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除夕守歲別熬到天亮！「六大開運」秘訣　一路旺到明年底

▲除夕開運大法必學，照著做讓你明年運勢旺翻天。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲除夕開運大法必學，照著做讓你明年運勢旺翻天。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（21）日喜迎除夕，為了迎接嶄新的一年，民眾提早除舊佈新後，家家戶戶選在這一天晚上圍爐吃年夜飯，是華人相當看重的日子，也是開運的好時機，對此，命理專家楊登嵙老師，也分享「除夕必做六大開運秘訣」讓你助旺運勢，整年財運、家運、事業運樣樣好，小秘訣包括貼春聯、辭歲、過火盆、圍爐、壓歲錢、守歲。其中要注意的是「守歲」是不要子時（晚上23點至01點）前就去睡覺，並不是打牌通霄到天明，充足的睡眠養好精氣神，自然好運旺旺來。

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▲過年配圖、新春、年貨大街。（圖／記者黃韻文攝）
▲別忘記在除夕這一天，用紅色的春聯來裝飾家中最能夠帶來喜氣。（圖／記者黃韻文攝）
一、貼春聯：用紅色的春聯來裝飾家中最能夠帶來喜氣，特別是一些大吉大利的吉祥話。家中若有喪者則忌貼紅色春聯，或不貼春聯。

二、辭歲：神明前及公媽靈前，堆疊柑塔，供年粿、春飯（飯上插春字剪紙、紙花，紙花又叫春仔花、飯春花，「春」諧音「剩」，有歲月餘糧，年年食不盡的吉祥意）。以五味碗拜門口及拜地基主，用春飯拜灶君、床母。

三、過火盆：在庭院或門口外點燃一個炭燒之火爐（烘爐），等炭火燒旺之後，放在門口前，全家人不分男女老幼，都必須分別跨過火盆，有除舊佈新的意思，同時也有將過去一年當中倒楣的事情全都燒掉，並取其來年人人興旺之意。然後將此火爐放在家裡的客廳或房子中央處，讓火爐之熱氣、陽氣能燻熱整個屋子，此時的熱氣、陽氣就能消除屋內之雜氣及穢氣，即使室內假使有不乾淨的鬼靈，同樣能得以驅逐，而且進一步提升宅運！

四、圍爐：大年夜的團圓夜飯稱為圍爐。桌下放置一個火爐（烘爐），火爐的四週可多擺8枚錢幣，代表「財運興旺」，能夠招來好運氣。年夜飯應該慢慢食用，而且每一道菜都應要嚐上一口為吉，像是長年菜取其長壽之意，韭菜取「韭」「久」諧音，魚圓、肉圓取其團圓之意，菜頭取好彩頭之意。如果有出門在外的家人趕不回來團圓時，則要空出一席，將那人的衣服放在座位上，表示全家團圓。

五、壓歲錢：拿到紅包之後，可以放在枕頭下睡覺，壓歲錢在初五以前千萬不要花用，這如同「發財金」，過完年再將壓歲錢存到自己的銀行戶頭，能夠帶給你好的財運。

六、守歲：分完壓歲錢之後，闔家團圓坐在爐邊，談笑歡樂，通宵不眠以待天明，稱為「守歲」。當夜，家中要保持燈火通明，傳說守歲能讓自己的父母長壽，所以守歲又稱作「長壽夜」。也有人說「睏」就是「困」，因此除夕夜守歲不困，來年就不會「窮困」。其實「守歲」是不要子時（晚上23點至01點）前就去睡覺，並不是喜歡打牌的藉口，熬夜通霄到天明。

▲桌下放置一個火爐（烘爐），火爐的四周可多擺8枚錢幣，代表財運興旺，能夠招來好運氣。（圖／楊登嵙老師提供）
▲桌下放置一個火爐（烘爐），火爐的四周可多擺8枚錢幣，代表財運興旺，能夠招來好運氣。（圖／楊登嵙老師提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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