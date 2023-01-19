春遊當心！「這縣」公園遊樂場老舊危險　靖娟：家長小心

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吳文雄科長接受《NOWnews今日新聞》電訪中表示，目前查到有缺失的縣市都在積極配合預期內改善，而營建署對於改善的態度抱持「還沒完成備查就得封閉」，吳文雄指出目前所有還沒完成的縣市都會將違規遊戲場封閉，以確保遊客小朋友的安全。
吳文雄說，新竹縣之所以這次備查完成率這麼低，最大宗主因落在「遊戲設施過於老舊」，由於遊戲設施年代已經非常久遠，沒辦法只單純以「修繕」來維持它的安全性，營建署建議乾脆「全數拆除重建」，「但新竹縣又不像六都有雄厚經費，要大範圍拆除重建可能有些困難。」
吳文雄強調，因應春節出遊熱潮「安全為最重要」，若各地遊戲設施真的有安全疑慮的話，「就建議暫時封閉。」但營建署也建議地方政府「要貼出公告」，免得家長們開開心心帶小朋友前往卻莫名其妙不得而入。
靖娟基金會執行長林月琴呼籲家長，春節期間帶孩子去公園玩一定要看緊小朋友，由於疫情解封，今年春遊潮勢必大爆發，到哪都是人山人海的情況下，孩童安全必須格外注意。建議家長無論是縣市遊戲場，或是百貨、廟口等快閃遊樂設施等等，「不要就在旁邊滑手機，一定要時刻看緊小孩，萬一一旁沒有工作人員，或經驗不足的工作人員，一個失神難保小朋友出意外。」
林月琴補充，春遊期間若遇到人擠人的情況，「家長們務必要牽牢小朋友的手腕，而非手掌」，萬一孩子想掙脫往前跑，手掌相較手腕來說，將其拉回的施力點明險弱很多。
另外林月琴也強調，開車出遊千萬不要單獨把小孩留在車上，家長們切勿抱持著「下車講個電話、買個東西馬上回來」的心態，孩子可能自己開車門下車亂跑，又或是直接在車內被悶死，這些都是真實發生過的慘案，希望家長們都能多加注意，全家開心過個好年。