最美新聞主播是誰？「她」淡出仍穩坐第一　狂被鄉民點名

專訪／憲哥都說讚！啦啦隊跳到主持節目　慈妹秀超強決心

▲富邦啦啦隊慈妹，透露能跨足演藝圈是他2022年最值得驕傲的事。（圖／翻攝慈妹IG）
▲富邦啦啦隊慈妹，透露能跨足演藝圈是他2022年最值得驕傲的事。（圖／翻攝慈妹IG）

記者詹鎰睿/專訪

台灣近年運動賽事興起，啦啦隊變成不可或缺的一環，不僅帶動票房，也讓許多努力付出的女孩被看見。其中，隸屬Fubon Angels的女孩「慈妹」，就憑著嬌小身軀與精湛舞技，獲得廣大球迷討論，更被譽為FA「富邦三本柱」之一，更令人驚豔的是，慈妹在2022年逐漸跨足演藝圈，更獲得吳宗憲賞識。對此，慈妹也接受《NOWnews今日新聞》專訪提到，能夠踏入藝能界是她最2022年最驕傲的事。

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▲人氣超高的慈妹，也非常感謝、珍惜同事們能一起在熱愛的舞台上應援的時光（圖／翻攝慈妹IG）
▲人氣超高的慈妹，也非常感謝、珍惜同事們能一起在熱愛的舞台上應援的時光（圖／翻攝慈妹IG）
熱愛大海的舞蹈女孩！老師1句話開啟啦啦隊生涯

年僅24歲的慈妹，自2017年成為富邦悍將啦啦隊Fubon Angels一員，雖然原本就熱愛舞蹈，更是相關科系畢業，但她坦言，起初是完全不知道有啦啦隊這個職業，全因街舞老師的一句話，才意外開啟她的啦啦隊的人生，「是我的街舞老師告訴我要我考慮看看要不要去徵選的，那時候家境其實也沒有太好，所以就想說一樣都是跳舞就來試試看吧！」

另外，對大海情有獨鍾的慈妹，也時常在社群平台分享潛水、游泳等各種的生活美照，她透露，其實從小因為父母影響，才會徹底愛上水上運動，「如果沒有啦啦隊，我應該每天都會在海裡，或是在美麗的小島發展、生活或是去各個海島國家潛水~」

▲如果當初沒有跳啦啦隊，慈妹認為自己可能過著每天都在海裡的生活。（圖／翻攝慈妹IG）
▲如果當初沒有跳啦啦隊，慈妹認為自己可能過著每天都在海裡的生活。（圖／翻攝慈妹IG）
啦啦隊跨足藝能界！像往前邁進一大步。

雖然進入啦啦隊已經有5、6年的時間，慈妹早在球場上累積超高的人氣，但特別的是在2022年，慈妹不僅廣受各大節目喜愛邀約，甜美的外型與聲線，更獲得綜藝天王吳宗憲的青睞，下半年成為節目《小明星大跟班》的代理主持人，與現今當紅且同樣跨足演藝圈的女孩籃籃、林襄一樣在演藝圈前輩的身邊學習。

談到如此大的轉變，慈妹則笑說，「其實自己在當下是沒有察覺的，只覺得上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現今年的我好像又往前邁進了一大步。」

▲慈妹獲得機會，在綜藝天王吳宗憲身邊擔任代理主持人。（圖／翻攝慈妹IG）
▲▼2022年對慈妹非常特別，慢慢跨足演藝圈，更獲得在憲哥旁邊學習的機會。（圖／翻攝慈妹IG）
▲2022年對慈妹來說相當特別，受到各大節目邀約，慢慢跨足演藝圈。（圖／翻攝慈妹IG）
 
棒籃雙棲的忙碌生活，慈妹認：一開始心累過！

一談到棒籃雙棲的啦啦隊忙碌生活，慈妹則分享，「我很喜歡跳舞、應援，覺得這類的工作都難不倒我，但直播工作我就有花一些時間去適應，一開始抓不到訣竅的時候真的會覺得心滿累的，但也在直播學到了很多，談吐、說話技巧、反應力等等，當然在啦啦隊我也學到蠻多的東西，現在我的工作夥伴也都是我很好的姐妹淘們，我非常珍惜。」

▲雖然跳舞難不倒她，但也承認一開始的直播工作有些心累。（圖／翻攝慈妹IG）
▲看似全方位的慈妹，也承認曾花了一段時間去適應直播工作。（圖／翻攝慈妹IG）
用盡全力抓住機會！這是目前的我。

「覺得自己是個勇於嘗試，但又會因為對自己的要求太高和有些懶惰，而變成沒什麼執行力的人…」不過慈妹也展現她的決心，「但是只要機會來臨我一定會盡全力好好把握，說起來有些幻滅，但這是目前的我～」

面對去年的成績，她非常開心，「能加入藝能界上節目把歡樂帶給大家是我2022年最驕傲最有成就感的事，我會繼續努力帶給大家更多的快樂。」個性樂觀活潑的她，也對2023年懷抱期待，「我是一個百變且勇於挑戰的人，希望全新的一年會有更多新的挑戰等我去突破，一起期待！」

最後更感謝粉絲們的一路相挺，「有你們幫我記錄工作上的點點滴滴我很開心，你們的喜歡和你們的留言，都能成為我的動力來源！希望未來彼此都能繼續突破自我～ love u guys！」

▲熱愛冒險勇於挑戰的慈妹，期許2023年會有更多機會等她突破。（圖／翻攝慈妹IG）
▲熱愛冒險挑戰的慈妹，期許2023年會有更多機會等她突破。（圖／翻攝慈妹IG）

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