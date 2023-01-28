專訪／憲哥都說讚！啦啦隊跳到主持節目　慈妹秀超強決心

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年僅24歲的慈妹，自2017年成為富邦悍將啦啦隊Fubon Angels一員，雖然原本就熱愛舞蹈，更是相關科系畢業，但她坦言，起初是完全不知道有啦啦隊這個職業，全因街舞老師的一句話，才意外開啟她的啦啦隊的人生，「是我的街舞老師告訴我要我考慮看看要不要去徵選的，那時候家境其實也沒有太好，所以就想說一樣都是跳舞就來試試看吧！」
另外，對大海情有獨鍾的慈妹，也時常在社群平台分享潛水、游泳等各種的生活美照，她透露，其實從小因為父母影響，才會徹底愛上水上運動，「如果沒有啦啦隊，我應該每天都會在海裡，或是在美麗的小島發展、生活或是去各個海島國家潛水~」
啦啦隊跨足藝能界！像往前邁進一大步。
雖然進入啦啦隊已經有5、6年的時間，慈妹早在球場上累積超高的人氣，但特別的是在2022年，慈妹不僅廣受各大節目喜愛邀約，甜美的外型與聲線，更獲得綜藝天王吳宗憲的青睞，下半年成為節目《小明星大跟班》的代理主持人，與現今當紅且同樣跨足演藝圈的女孩籃籃、林襄一樣在演藝圈前輩的身邊學習。
談到如此大的轉變，慈妹則笑說，「其實自己在當下是沒有察覺的，只覺得上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現今年的我好像又往前邁進了一大步。」
棒籃雙棲的忙碌生活，慈妹認：一開始心累過！
一談到棒籃雙棲的啦啦隊忙碌生活，慈妹則分享，「我很喜歡跳舞、應援，覺得這類的工作都難不倒我，但直播工作我就有花一些時間去適應，一開始抓不到訣竅的時候真的會覺得心滿累的，但也在直播學到了很多，談吐、說話技巧、反應力等等，當然在啦啦隊我也學到蠻多的東西，現在我的工作夥伴也都是我很好的姐妹淘們，我非常珍惜。」
用盡全力抓住機會！這是目前的我。
「覺得自己是個勇於嘗試，但又會因為對自己的要求太高和有些懶惰，而變成沒什麼執行力的人…」不過慈妹也展現她的決心，「但是只要機會來臨我一定會盡全力好好把握，說起來有些幻滅，但這是目前的我～」
面對去年的成績，她非常開心，「能加入藝能界上節目把歡樂帶給大家是我2022年最驕傲最有成就感的事，我會繼續努力帶給大家更多的快樂。」個性樂觀活潑的她，也對2023年懷抱期待，「我是一個百變且勇於挑戰的人，希望全新的一年會有更多新的挑戰等我去突破，一起期待！」
最後更感謝粉絲們的一路相挺，「有你們幫我記錄工作上的點點滴滴我很開心，你們的喜歡和你們的留言，都能成為我的動力來源！希望未來彼此都能繼續突破自我～ love u guys！」