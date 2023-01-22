過年就是「要紅」！Dyson大紅款超討喜　咖啡禮盒抽大獎

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咖啡品牌Nespresso推出「鴻兔迎春開運咖啡禮盒」，外型採用古典印花的低調深紅搭配金邊的細緻線條，外盒內含精選10款Original系列經典咖啡膠囊，新春優惠價2,280元(價值$2,790元)，Vertuo款則精選8款咖啡膠囊，新春優惠價2,380元(價值2,940元)，加上銀色質感的NOMAD TOUCH隨行咖啡杯及新春好運刮刮卡，有機會刮中VERTUO NEXT尊爵款咖啡機(價值9,900)、Barista 咖啡大師調理機(價值8,390元)等。
B&O 2023年新春限量精裝版
Bang & Olufsen（B&O）以「吟遊絲路」為主題推出 2023 年新春限定系列，由遠寬電信引進台灣，2023 新春限定系列涵蓋五款 B&O 標誌性產品。此次從絲綢之路汲取靈感，賦予產品月蝕紅、裴翠綠、璀燦金的全新配色，將蘊含美滿團圓寓意的手工編制皮革萬字結與可攜式音響Beosound A1(售價9,990元) 和 Beolit 20 (售價19,990元)融為一體。Beopaly EX （售價13,990元）及 Beoplay H95 （售價29,990元） 兩款耳機則採用華麗的月蝕紅與璀璨金，兩色相撞，彰顯傳統東方之美。而在經典家居音響 Beoplay A9 (售價117,990元) 的面罩設計上，B&O 通過刺繡工藝，用線條感細細詮釋音符的連綿悠揚，再搭配別具一格的月蝕紅橡木腳給人更強烈的視覺驚喜。
Dyson吹風機「托帕石橙紅期間限定色」
Dyson針對旗下吹風機和多功能造型器推出「托帕石橙紅期間限定色」款式。Dyson Supersonic吹風機HD08(售價14,600元)全新「托帕石橙紅期間限定色」，擁有拜占庭紫色精緻禮盒，配備順髮吹嘴、造型集風吹嘴、柔和乾髮吹嘴、捲髮烘罩及抗毛躁吹嘴等各類磁性配件。 Airwrap多功能造型器HS05(售價17,600元)「托帕石橙紅期間限定色」，同樣配有拜占庭紫色收納盒，一機即可完成捲髮、順髮、乾髮三大任務。運用「康達效應」做造型，以強勁風力取代高溫，避免讓頭皮及秀髮遭受熱所傷，搭配「全新康達抗毛躁吹髮器」、「全新升級順髮梳」、「全新升級造型髮捲」等6款配件。
OVO小蘋果智慧投影機U1 「萬歲洋紅」款
OVO小蘋果智慧投影機U1，憑藉小巧可愛的外觀，超越同級的亮度、性能與音效表現，在白色款如期量產出貨後，再推出首款Pantone 2023年度代表色「萬歲洋紅」智慧投影機，即日起於Hihibox平台預購，贊助價 11,980 元，贈送市價 4,980 元超級預購禮－「幫康」全球首創 HEPA13 密閉循環清淨機A1，預定4月出貨。
TENGA「典雅尊爵賀歲禮盒2023」
TENGA鎖定春節送禮族群，於兔年推出全新年節禮盒－「典雅尊爵賀歲禮盒2023」禮盒材質仿造木盒打造增加尊榮感，外盒更特別刻上「家內安全」，希望所有收到商品的消費者新的一年都能闔家平安。為了讓大家新的開始擁有最奢華享受，禮盒內容物選擇TENGA杯款中最頂級的PREMIUM TENGA，杯上更繫上在日本代表祝福的「水引」，讓吉祥意象灌注整個產品。擁有「新」意及「心」意的TENGA賀歲禮盒，即日起於官網限定上市，售價650元。
舒潔 「兔飛猛進新春限定包裝」
舒潔攜手迪士尼、精選深受大人小孩喜愛的《玩具總動員》8大人氣角色，推出「兔飛猛進新春限定包裝」巧妙以諧音梗將五款兔年吉祥話融入包裝，包括「兔飛猛進」、「錢兔似錦」、「鴻兔大展」、「福兔吉祥」及「錢兔無量」，每一款吉祥話都有「富貴」與「福氣」寓意，蘊含著民眾對金兔年前途似錦的嶄新期待，再搭配萌力十足的三眼怪、巴斯光年等玩具總動員8大高人氣角色。