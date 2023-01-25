偶像轉型網紅！「破億CEO」森田砸9千萬買內湖豪宅祕訣曝

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不過在成功以前，他也曾經體會過「莫名的孤獨感」，他表示當時剛踏入直播界時，有在做直播的人屈指可數，身旁的人也都不看好，「於是我就默默一個人，每當時間到就放下所有的事情就專心只做直播這一件事。」雖然當時在線上的人數少的可憐，也沒人回應他，他也自認有點像在自言自語，不過他每次依舊撐到直播結束，「你們覺得我不孤單嗎？直到過了好一陣子，直播界開始蓬勃發展，越來越多人加入這個行列，甚至身邊的人開始羨慕我已經先打好了基礎，而他們必須從零開始」。
森田說，那段時間他幾乎都是以直播為主，為了直播可以犧牲掉很多休閒與聚會時間，「時間一到就獨自一個人在鏡頭前，雖然心裡想著誰在哪邊聚餐、誰又在哪邊參加活動，但我就只能獨自的打開鏡頭不斷的說話，因為我知道這是潮流之驅，如果不先做什麼時候才要開始做？等到大家都做的時候你就不稀罕了，要做，就要搶得先機」。
後來投入直播網拍生意，自創電商平台「CHECK2CHECK」，達到年收6億的佳績。不過隨著疫情來襲，他也力圖轉型，與藝人ㄚ頭合資，在2021年推出「快電商」品牌，其中包括彩妝保養、服裝、生活用品等，賣的產品應有盡有，更以名人領軍、順風行銷、分店串流、訂閱經濟為目標，打造一個全新的商業模式。
事業有成的他，不僅在內湖買入9000萬豪宅，近日更砸下4000多萬在高雄買地蓋倉庫。他表示：「我了解當自己很想要做一件事情時的孤獨感，為了做好這件事，必須犧牲很多自己覺得歡樂或舒適的事，但這也不會影響我想要做好一件事的決心，就算很多時候自己都是孤單的一個人，但我相信這些犧牲最後會有好的回報！走別人不走的路是很孤單的一件事，但想想之後迎接你的將會是一條康莊大道，這種孤獨的過程是很值得的！共勉之」。（編輯：郭佩蓉）