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初九拜天公求好運！供品擺設有眉角　6大禁忌對神明不敬

▲拜天公建議選在正月初九凌晨子時，俗傳因為天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。（圖／楊登嵙老師提供）
▲拜天公建議選在正月初九凌晨子時，俗傳因為天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。（圖／楊登嵙老師提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆正月初九是天上最高神明玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」；臺灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日。命理專家楊登嵙老師，也分享拜天公時要注意的眉眉角角，例如正桌分為頂桌、下桌，葷食、素食千萬不可放反，以免不敬，且天公神格至尊，唯恐有所瀆辱，祭禮中有6大禁忌也必須遵守，以示對天公的尊敬，祈求新的一年運勢順遂。

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楊登嵙老師建議祭拜天公的時間，要選在農曆正月初九凌晨子時（23點至01點），也就是2023年1月29日晚上23點便可開始，直到翌日清晨七點以前，俗傳因為天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。準備金紙為天金、尺金、大壽金、壽金、刈金、土地公金（合稱「五色金」)、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。

▲民間除了平日的早晚燒香、頂禮膜拜之外，舉凡結婚、做大壽時都要拜天公。（圖／楊登嵙老師提供）
▲民間除了平日的早晚燒香、頂禮膜拜之外，舉凡結婚、做大壽時都要拜天公。（圖／楊登嵙老師提供）
祭拜方式分成兩種，連帶供品擺設大有不同：

一、正式：供桌又分「頂桌」和「下桌」，一般居民在家正式祭祀天公時，一律要在正廳「天公爐」下或戶外沒有遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側各用紅線拴上一枝甘蔗，祈求錢財能夠節節高升。

供桌又分「頂桌」和「下桌」，「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食，墊金紙把八仙桌墊高，再系在兩條長凳上，並在桌前繫上吉祥圖案的桌圍，上面供奉三個燈座（三官大帝：天官、地官、水官），神位用紅綢墨書而成，前面為香爐，兩邊為燭台，爐前放紮著紅紙的麵線塔（紮紅紙麵線三束也可），排列五果（柑、橘、鳳梨、蘋果、李子、香蕉等任取五樣）、六齋（金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、菀豆等任取六樣），前設清茶三杯。

在頂桌底面另置一桌，謂之「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設，除五牲﹙雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、豬肝﹚外，還有糕仔、米棗、生仁、紅龜稞等。

二、簡單式：供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，只有平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的，絕對不可以拜葷食！一般是準備5種水果。

祭禮中6大禁忌要注意：

  • 首先祭祀前一律都要齋戒沐浴。
  • 有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬；
  • 簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。
  • 燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。
  • 祭祀當日禁止屠宰。
  • 不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。
  • 禁忌男人揹水、做飯，據說如此可能罹患疾病。
  • 不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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