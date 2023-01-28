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獨／女神大躍進！林襄新年出國爭光：希望日本街頭都是我

▲林襄新的一年代表樂天出國參與交流賽，期盼看到日本大街小巷都有自己的看板。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄新的一年代表樂天出國參與交流賽，期盼看到日本大街小巷都有自己的看板。（圖／翻攝自林襄臉書）

記者江芷稜/綜合報導

從樂天啦啦隊成員到綜藝節目熱門主持人選，年僅25歲的林襄「襄氣滿滿」 ，憑著活力無限的形象和不服輸的衝勁，已經成了揚名海外的女神，今年還將跨足戲劇界，挑戰不同新領域，迎接兔年來臨，她接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露對新工作計劃的期待，希望事業能有大躍進，對感情反而比較看淡，「我覺得自己如果狀態好，也可以遇到很棒的人，一直著重在學習跟精實。不然來個戀愛劇的邀約好了，我問問經紀人能不能找到剛好這種合作，讓我工作跟戀愛感兼具！（大笑）」

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▲工作滿檔的林襄（右二），是樂天啦啦隊最具人氣的女神。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲工作滿檔的林襄（右二），是樂天啦啦隊最具人氣的女神。（圖／翻攝自林襄臉書）
在IG擁有近150萬名粉絲追蹤，林襄不僅人氣旺，大方不扭捏的態度，玩遊戲沒有包袱，綜藝效果十足，更獲得許多主持天王的青睞，去年和梁赫群、沈玉琳、吳宗憲等前輩合作，她形容啦啦隊是要勤於練習、辛苦記住舞步，主持則是要會說話但不能說錯話，挑戰很不一樣，都學習到很多，也都非常喜歡。

林襄透露自己個性容易緊張，還好前輩們都很照顧她，在大哥們的帶領下，遇到任何主持狀況都要保持臨危不亂，這點讓她覺得很厲害，「我們工時偏長或是工作時間比較特別，可能很早或是到半夜，但3位主持人無時無刻都可以眼神發亮一秒上場，我很佩服，也一直努力學習中」。

▲▼壯壯（上圖）、林襄是《全明星運動會4》黃隊嬌點。（圖／翻攝自壯壯、全明星運動會臉書）
▲林襄擔任《全明星運動會4》黃隊經理，表現獲得觀眾好評。（圖／翻攝自全明星運動會臉書） 
▲林襄（右）被吳宗憲欽點加入主持行列，沒有偶像包袱的她綜藝效果十足。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄（右）被吳宗憲欽點加入主持行列，沒有偶像包袱的她綜藝效果十足。（圖／翻攝自林襄臉書）
去年事業蓬勃發展，站在浪頭上不敢輕易喊休息，林襄因忙碌和龐大壓力變得清瘦，體重甚至掉到3字頭，讓粉絲相當憂心，她向《NOWnews今日新聞》透露，剛開始真的很想把工作做好不敢休息，後來去年底還得了膀胱炎，還好有經紀人莉奈在旁照顧，「莉奈一直陪我看醫生，但我想說比較私密不敢看醫生，她四處探聽找女醫生、拉著我去，我們工作不能臨時取消，但剛好很不舒服，還要想辦法找順路的醫院，真的很爆炸」。

如今的她慢慢恢復健康，林襄貼心地要粉絲不必擔心，「有一次我工作延遲，又怕診所遇到假日休診，莉奈特地先衝到醫院攔截醫生，請他們等我一下，還買生髮液跟蔓越莓錠，督促我要喝水，我看到她自己帶小孩，要安頓好她兒子再來照顧我，我就覺得一定要顧好自己，不可以再讓所有擔心我的人這麼辛苦」，會努力學習在百忙中找時間休息，不要讓自己太累。

▲林襄因為忙碌一度暴瘦，讓粉絲有點憂心，目前已恢復健康。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄因為忙碌一度暴瘦，讓粉絲有點憂心，目前已恢復健康。（圖／翻攝自林襄臉書）
為了和海外粉絲交流，林襄私下勤練日語，疫情解封後，許多啦啦隊成員受邀出國表演或工作，新的一年她也終於如願，2月將隨著樂天棒球交流活動出國，心情非常興奮，其實林襄私下相當孝順顧家，曾許願能帶一家人出國度假，特別是一起去日本玩，「我很希望日本大街小巷滿滿的我，可能有廣告看板之類的，能被我家人一起看到，我會覺得很有成就感」。

個性踏實的她是家裡的長女，一心想要扛起家庭的經濟重任，期待有天能為家人買房，有自己的家。雖然累積了一點存款，理財依舊走保守路線，除了基本定存、保險，她最近開始研究股票，笑稱工作太忙沒辦法看盤，只能選績優股或是領股息，「現在終於有頭期款了，會想看看房子，但離下手還非常遙遠，我希望自己真的很有能力才置產，不要以貸款方式理財，我會很有壓力，不想有不自量力的感覺，想要多一點現金閒錢才敢真的投入房市，新的一年我會繼續努力的」。

▲林襄今年將跨足戲劇圈，獻出演員初體驗。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄今年將跨足戲劇圈，獻出演員初體驗。（圖／翻攝自林襄臉書）
而今年林襄最大的挑戰，可能是跨足戲劇圈，她自剖心情轉變，原本期待能接演接近自己個性的角色，可以駕馭得比較好，想說第一次不要太難，給自己多一點信心，「但這陣子有上表演課，反而希望第一次就能挑戰詮釋一個跟自己很不一樣的角色，帶給大家反差感，會更有專業演員的態度」。

許多粉絲敲碗希望林襄發行單曲、演戲，她態度相當開放，任自己像一塊海綿一樣，恣意吸收不設限，想藉由不同的嘗試和挑戰，累積各種作品，帶給大家「百變林襄」的萬種風情；加上經紀人莉奈是攝影高手，有專業人士把關，她強調不會捨棄拍攝性感寫真書寵粉，「如果作品美麗，對於尺度不會特別侷限，希望每個領域我都可以詮釋得很到位」。

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