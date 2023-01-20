2023貼春聯最旺時間曝！大門口「不貼春」：傻傻貼好多年

＊本篇重點提示＊過年傳統習俗之一就是貼春聯，意味著過春節正式拉開序幕。家家戶戶都會挑選大紅春聯貼在門上，為節日增加喜慶氣氛。至於春聯幾時貼，不少民眾特別在意除夕貼春聯吉時，命理專家楊登嵙表示，在1月21日除夕前要完成大掃除才貼春聯，最好時間點是除夕早上6點到中午12點之間，因為此時陽氣最旺，且一定要先將舊春聯撕下，不能直接覆蓋貼上去。而代表喜氣的春聯，其實不能隨便亂貼，否則反而有不吉利之意，貼春聯「7大禁忌」不可不知。
▪貼春聯最佳時機是除夕6點到12點
▪舊春聯要撕下、不可覆蓋貼上
▪住家大門口不單獨貼春字
▪大門口春聯不倒著貼
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1、上下聯勿貼錯
通常春聯有三幅，兩幅直聯、一幅橫聯，直聯如果最後一字是仄聲字，就是上聯，平聲為下聯。
仄聲字：上聲（第三聲）、去聲（第四聲）、入聲（短促聲）
平聲字：國字注音第一聲、第二聲。
2、大門口不貼春
住家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼「福、招財進寶」等。因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼「春」，易招來爛桃花。
3、大門口不倒貼春聯
依照古禮，「倒」與「到」是同義字，因此把「財」倒過來貼，是財到的意思。但若是在大門口，反而不能把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；同理，大門口「福」字也不能倒貼，否則會把福氣倒光。至於窗、內門、水缸、酒缸等則可以倒過來貼，就代表財到、福到。
4、單數才吉利
大門貼春聯要貼單數，單數象徵吉祥，且單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，因此與供奉神明數目一樣要單數，至於整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。
5、舊春聯要撕下來
先把舊春聯撕下來、撕破，表示除舊佈新的意思，不可偷懶直接把新春聯貼在舊春聯之上。
6、不可有不吉利的字
寫春聯的時候要注意，「滅、絕、死、亡」等字是絕對不要出現，而且同音字或意義不好也盡量避免。
7、喪事不可貼春聯
家裡有喪事未滿一年則不貼春聯，否則像在慶祝；也不可包粽子，意寓包中、一個接一個，是不祥之兆。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。