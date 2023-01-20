UBA／文化逆轉勝　八強列車有望

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先發23分鐘貢獻16分7籃板、開季迄今打10場中有6場得分上雙的許浩翔，對時隔兩年再回UBA生涯起步的政大，且自己最後2罰1切都沒搞砸，既未在前母校觀眾前「漏氣」，且強力逆襲，有機會助文化晉八強，賽後他難掩情緒，近乎哽咽。
他說：「這一刻，除了感動、還是感動，因這場如果我們輸了，一切都會不一樣，對我尤其是，所以決勝期我一定要跳出來，13.5秒那記底線橫移切入前，我主動跟楊皓韋要球，謝謝他給了，讓我完成生涯很重要的一個play。」許浩翔說，此役若未贏，下次就算有機會再回政大比賽，意義肯定大不同。
出身松山高中的許浩翔，109學年大一菜鳥雖披政大戰袍，但全季僅登錄4場、預、複賽各2場，只上3場，最長打14分鐘、最短2分多鐘，3場共只得9分，「打得真的有夠少」，他有感而發說。
109學年季後他毅然離隊赴美，在德州一所社區大學待一年後回台，本季換裝重返UBA舞台，開季打10場，場均11.6分、4籃板、1.3助攻，兩分球命中率高達五成四四，跳投、切入都是強項，文化迄今6勝，多場靠他挺身而出。
文化開局欠佳、一路居劣勢，數度兩位數落後，末節從差11分起追，先50：54進逼，楊皓韋2罰後56：58，巫紹齊三分球，最後2分5秒首度59：58超車，萬能進攻犯規，許浩翔2罰，61：58，還13.5他關鍵切入，63：58，終場前11.3秒萬能高偉綸3罰3中，61：63咬住，但最後10.4秒楊張祐誠穩穩兩罰，65：61奇蹟般逆轉。
楊張祐誠全場7分6籃板，5分來自6罰中5，含再見2罰，且這2罰幫他賺到唱KTV的紅利，他說：「賽前跟萬能助理教練王新瑋約定，誰輸就得請對方唱歌，現我們逆轉了，他得兌現支票，且楊保羅、巫紹齊可一起去唱。」
外援阿美21分14籃板、7度「雙十」，控衛楊皓韋雖只送出2助攻，但讀秒給球許浩翔切入，攻下堪稱全場最重要一球，一樣功在逆襲。
許浩翔說，他們先發沒打好，一路落後，第三節第二組替補上場hold住場面，第四節主力再上，且接管比賽，這一勝是團隊贏來的，特別是最後楊張祐誠如少罰進1球，只領先3分，而非4分，文化的最後一擊肯定不一樣。
他說：「文化愈來愈好，從前幾場多次上演逆襲來看，落後11分對不算什麼，我們有信心扳回，至於重返八強一步一步來，不給自己壓力。」
教練羅興樑說，開局太多個人單打，才一路被壓著打，因有禁區優勢，球卻不往內送，下半場次第改正，得以後來居上，而這一勝太重要。
上季第四萬能吞下第7敗，累計4勝7敗，連兩季八強漸行漸遠，王銘哲拿16分、高偉綸12分、日籍黑澤龍人11分。