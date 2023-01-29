明迎開工不憂鬱！專家教「紅包旺運法」 拜拜選4大吉時
長達10天的春節假期將於明（30）日結束，不過開工也別憂鬱，若是有收到老闆發放的開工紅包，命理專家楊登嵙老師提醒「開工紅包旺運法」最重要的就是，別隨便把它花掉，可以當作「發財金」讓明年事業運節節攀升，受到貴人賞識。此外，若是有公司行號、工廠要開工拜拜，最好選擇良辰吉時搭配生肖，求財就能事半功倍，今年開工拜拜吉時建議選擇正月初八、正月十一、正月十二、正月二十四。
記者鍾怡婷/綜合報導
開工除了拜拜、放鞭炮等外，老闆、上司一般會在當日發送「開工紅包」給員工，金額從200至2000元不等，金額雖不多，也希望讓大家討個好彩頭。對此，楊登嵙老師提醒， 開工紅包千萬不要隨便花掉，以免影響在公司的工作順利及漏財，想錢滾錢，建議將開工紅包放在身上3天，然後放進辦公桌抽屜內，祈求今年在公司平安健康，順利發達，提升自己事業運。
並且可以在元宵節過後存進自己的銀行帳戶裡，如同「發財金」，讓小錢滾大錢，藉由自己的努力打拼，利祿亨通，不過紅包袋不要丟掉，可以繼續存放在自己的辦公桌抽屜內。此外，最重要的拜拜儀式，不必花錢請人看日子，2023年開工吉時包括已經錯過的正月初五外，可以選擇正月初八、正月十一、正月十二、正月二十四，不過要記得在取決良日吉時，要避開負責人「正沖」、「偏沖」的時刻。
例如，某負責人西元1974年生（民國63年）為50歲屬虎，國曆1月26日「正沖」26、86歲屬虎，對其他屬虎負責人「偏沖」，該日所有屬虎負責人則不建議開工祭拜，但仍可照常上班，可以等到國曆1月29日再正式開工，時辰選擇11點至13點。又例如，某負責人西元1971年生（民國60年）為53歲屬豬，國曆2月1日該日「正沖」20、80歲屬猴，該日可使用；但9至11點時「正沖」29、89歲屬豬，「偏沖」53歲豬，該時辰不採用，改用該日05至07點或07至09點即可。