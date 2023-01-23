初二回娘家別煮了！去飯店吃buffet當貴婦　這家加送龍蝦

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六福萬怡酒店推出春節buffet，除了吃得到干貝鮑魚佛跳牆、櫻花蝦蘿蔔糕等經典年味，還大手筆加碼送每人半尾波士頓龍蝦；若親友有人需要吃素，餐廳也推出個人素食套餐，就是要讓闔家歡樂，吃百匯也能一同大快朵頤！（新春期間成人收費1,680元，初二中午成人收費2,180元）。
如果還是想吃傳統大桌菜的朋友也別擔心，針對鍾愛經典中式圍爐的市場，六福萬怡酒店也推出5人及10人的桌菜方案，宴會廳除夕圍爐宴除了有珍饈美饌之外，每一組賓客的桌上，均佈置Elite Concept一禮莊園花藝設計師，精心設計的年節花禮，美食當前並同時感受花藝的優雅魅力，席後漂亮的花藝設計還可以帶回家隨心裝飾，延續過年喜慶氣氛。（5人桌菜售價17,500元起、10人桌菜售價32,000元起）。
圓山大飯店年味十足！各路菜系一次吃全
老字號圓山大飯店紅柱金瓦的形象可說是台北知名地標之一，富貴吉祥的外觀每逢過年也吸引大批旅客前往感受年節氣氛。圓山大飯店今年過年訂單量早就全爆滿，不過圓山飯店今年再加開中式自助團圓餐，必吃的台式經典佛跳牆、御皇蒸海石斑、XO醬炒美國帶子、海鮮吧等滿漢全席通通端上桌，想吃什麼就拿什麼！用餐後加碼讓賓客觀賞全台北最美市景，特別首度於今年春節期間開放圓山12樓斗拱，還免費加送參觀東密道，同時體驗文化與美食饗宴。
各菜系一次吃全，包括大名鼎鼎的「金龍餐廳」，饕客能吃到多樣的國宴級功夫廣東料理，其中必點人氣餐點金龍片皮鴨。嚴選宜蘭櫻桃鴨，鴨皮烤得酥脆油亮，鴨肉軟嫩入味，現場還有桌邊片鴨秀服務；蔣宋美齡最鍾愛的「圓苑餐廳」祭出代表年年有餘的招牌松鼠糖醋黃魚，魚身酥脆，魚肉軟嫩的口感，甜酸的醬汁配上松子獨特的香味，道地風味原汁呈現。
想吃西式的朋友也不怕，圓山大飯店內松鶴自助餐廳提供一百多道中、西、日式自助式餐點，春節期間不打烊持續提供午、晚餐、下午茶，任何時間帶娘家人來都合適；還有台灣史上第一家五星級飯店牛排館的圓山牛排館，乾式、濕式熟成牛排、燒烤料理、自助有機生菜沙拉吧、義大利麵及披薩等創意佳餚端上桌，貴婦儀式感這不就來了！
是阿嬤的味道！台北遠東香格里拉「寶島好食節」上桌
一年只有這麼一天能回娘家，想念小時候阿嬤做的好滋味了嗎？來台北遠東香格里拉「遠東Café」一趟吧！館內自助餐廳攜手主廚黃仁人，蒐羅了全台北、中、南特色料理，從阿嬤的古早好味道到酒席國宴菜通通都有，讓你以美食暢遊台灣！黃仁人主廚親推北港生炒鴨肉羹、馬祖老酒蛋麵線、50年代阿嬤的古早味家鄉手工肉臊芋丸，還有鮮鱸五柳枝和魷魚螺肉蒜等各式經典酒家宴席名菜，甜點還有最經典的花生捲冰淇淋，光用想的就食指大動！