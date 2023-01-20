農曆年假首日！國道上午南向恐現車潮 這5大路段易壅塞
農曆春節假期正式開始，今（20）日是第一天小年夜，交通部高速公路局表示，截至上午8時前，全國道路況除國1南向湖口至竹北車多外，其餘大致正常，預判上午5路段將出現壅塞，其中國5南向南港系統-頭城路段現在就會出車流出現，這情況會持續至下午4時後才會紓解，而國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西南上路段上午9點至中午1點左右會有車多壅塞情況，建議南向用路人儘量於下午時段出發，並可盡量利用替代道路。
記者顏真真／台北報導
高公局表示，昨日是上班日最後一天，全日交通量為107.1百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，昨日路況西部國道路網在下午3時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1高架南向堤頂至環北（事故）、國1南向東湖至圓山、竹北至新竹系統（事故），國3中和至土城雙向，其餘國道路況正常。
目前全國道路況除國1南向湖口至竹北車多外，其餘大致正常，截止上午7時，交通量為15.3百萬車公里，今日國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局也預判，今日上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，其中國5南向南港系統-頭城預估現在就會有車流出現，這情況會持續到下午4點後才會紓解，西部國道的國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西大約上午9點至中午1點會有車多壅塞，中部國1南向彰化系統-埔鹽系統、國3南向快官-霧峰預估中午會有車多情況，到下午1、2點才會紓解，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。
在替代道路部分，高公局建議，長途民眾可多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。