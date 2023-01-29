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獨／壯壯靠《全明星》收入漲3成　年假赴日爽玩2週求豔遇

▲ 壯壯靠《全明星》收入漲3成，年假赴日爽玩2週求豔遇。（圖／壯壯臉書）
▲ 壯壯靠《全明星》收入漲3成，年假赴日爽玩2週求豔遇。（圖／壯壯臉書）

記者侯家瑜/台北報導

壯壯（沈立心）現在是樂天桃猿應援團團長、台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員之一，近來也因擔任《全明星運動會》第四季黃隊隊長，人氣快速攀升，她透露去年收入比往年增加三成，今年春假就要犒賞自己，到北海道旅遊2週。

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▲ 壯壯擔任應援團長，要用聲音幫球員加油。翻攝壯壯臉書
▲ 壯壯是樂天女孩。（圖／壯壯臉書）
壯壯興奮表示除夕就會出發北海道滑雪，和30多位圈外好友一起自助旅行長達2週，來回機票高達4萬多元，還笑說相當期待豔遇，她笑說：「如果有落單的那種，就可以主動出擊，問對方要不要小酌。」更開玩笑表示若在日本遇到真命天子，可以拋棄演藝事業直接閃嫁，不過下秒就趕緊收回，「不行啦！在這適合發光發熱的年紀， 一定要多賺錢。」

▲▼壯壯穿挖洞泳裝吃炸物，有種衝突感。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲壯壯希望到北海道旅遊可以豔遇理想對象。（圖／壯壯IG）
壯壯今年是第一次沒有回家過年，整個春假都會泡在北海道，她笑說這樣就能避掉一些親戚朋友的追問，「剛好逃過一劫，而且他們也有看節目，我擔心被嘲笑表現很差。」不過她也透露親哥、堂弟和堂妹都是自己的粉絲，家人感情不錯，「大家工作都很忙，過年就是大家唯一聚在一起的時刻，平常他們看到新聞事件，都還是關心我。」

▲壯壯過年期間到北海道滑雪。（圖／壯壯臉書）
▲壯壯過年期間到北海道滑雪。（圖／壯壯臉書）
而壯壯去年演藝成績亮眼，除了原本的啦啦隊事業之外，也加入《全明星運動會》第四季，並扛下重任當上黃隊隊長，雖然中間曾歷經排擠事件，但她仍然樂觀以對，「我覺得不管好的、壞的，關注度一定都是提高的，以前大家都是在運動版面上看到我，比較關注娛樂的人，也會注意到我。」表示自己粉絲的年紀，也降低不少，「我現在走進國小校園，小朋友都會對我大喊『那是黃隊！我也有在看全明星』。」

收入部分，壯壯透露因為《全明星運動會》關係知名度大開，平均酬勞有比以往多百分之三十，不她強調最大的收穫，還是可以認識到一群很愛運動的朋友，「我們因為年紀比較近，私下都會變成好朋友，平常除了約運動之外，還會一起去露營、戶外運動等。」

▲《全明星4》黃隊捲霸凌風波，劉心語（左）終於發聲，左起為劉心語、鄭靚歆、邱子芯和壯壯。（圖／劉心語IG）
▲壯壯在《全明星4》交到許多愛運動的好友，左起為劉心語、鄭靚歆、邱子芯和壯壯。（圖／劉心語IG）

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