除夕回暖2天要把握！初二寒流急凍剩6度 北台灣又濕又冷
今（20）日小年夜，也剛好是節氣大寒，意味著進入一年之中最冷的時候，而今日受到東北季風增強影響，台灣本島平地最低溫出現在南投縣中寮鄉，僅攝氏10.2度，北部及東半部為陰有短暫陣雨的天氣，天氣風險公司分析師林孝儒表示，除夕到年初一（1/21至1/22），東北季風減弱，各地天氣相對較穩定好轉，高溫普遍都可以回升到攝氏20度以上，而後續春節假期預計有兩波冷空氣南下影響，分別為初二至初四（1/23至1/25），強度達寒流等級，預估中北部及宜花局部平地最低溫都有機會探至攝氏6至10度，初六至開工日（1/27至1/30）為強烈冷氣團，中北部及宜花有感降溫，需注意10度以下低溫現象。
記者張志浩/綜合報導
林孝儒指出，小年夜北部及東半部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫涼冷，全天約攝氏15至19度，中南部多雲或晴，白天高溫攝氏23-26度、夜晚低溫攝氏16至18度，日夜溫差大，除夕到年初一東北季風減弱並轉為東南風環境，因此各地天氣相對較穩定好轉，高溫普遍都可以回升到攝氏20度以上，夜晚低溫約攝氏16至20度，仍略有涼意，而西半部另要留意局部晨霧現象，注意行車安全。
年初二白天起，一波顯著的冷空氣將逐漸南下率先影響北臺灣，預估強度將達寒流等級，北部及東半部再轉陰有短暫陣雨，氣溫也將降至攝氏15-20度左右，中南部則尚未有顯著的降溫影響，但雲量將隨時間略增多，由晴轉多雲時陰並有些零星短暫陣雨。年初三至年初四（1/24至1/25）將為冷空氣影響最顯著的時候，預估中北部及宜花局部平地最低溫都有機會探至攝氏6至10度，白天高溫也都僅有攝氏13至16度左右。
此外，寒流期間，南部及台東高溫約攝氏22至25度、夜晚低溫攝氏14至16度，迎風面北部及東半部為陰雨天氣外，中南部山區也有零星短暫陣雨機會。初五（1/26）冷空氣減弱轉偏東到東南風，各地氣溫顯著回升，但很快的初六起將再度有另一波冷空氣南下並延續影響至開工日，強度上將有機會達強烈冷氣團，中北部及宜花平地區將有近攝氏10度低溫出現機會，但挾帶的水氣不太多，僅在初六初期南下時，北部及東半部有些短暫陣雨，後續將隨著乾空氣移入，降雨可望再減緩些。
總結春節假期天氣，將有兩波冷空氣南下影響，除了氣溫明顯下降，期間北部及東半部也易有陣雨影響；而南部降溫影響相對較小，主要留意日夜較大的溫差，林孝儒提醒，春節南來北往返鄉或出遊要留意氣溫降幅變化，務必做好保暖外，更要注意北東部多雨而中南偏晴的天氣差異。而寒流初三四影響期間，中北部1500公尺以上高山地區氣溫將有機會降至冰點或以下，屆時由於中高層水氣將偏多配合降水，將有下冰霰甚至是短暫雪的現象，提醒前往山區的朋友們要注意行車安全。