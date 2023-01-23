2023「絕美天象」懶人包！初二雙星伴月 超亮彗星快來了
今（23）日大年初二，雖然受到寒流冷空氣影響氣溫驟降，不過入夜後，美麗的星空仍會伴隨著大家迎接兔年，傍晚的「雙星伴月」，同場還加演「金星合土星」，日落後傍晚18時前後，可在西方天空看見明亮的金星、土星緊緊相依，伴隨著一彎細線般的眉月，初二的新月環抱形成了「地球照」，在暮光中彷若一幅圖畫；而不只春節期間天象讓人讚嘆，2023一整年都有非常精彩的星空，《NOWnews今日新聞》也整理了全年數個值得期待的天象，一起為生活添些色彩。
記者張志浩/綜合報導
首先初二的「雙星伴月」與「金星合土星」結束後，大年初五（1/26）天黑後會在西方天空出現「木星合月」，明亮的木星在眉月近旁毫不遜色，用雙筒或小型望遠鏡還可以看到環繞木星的四大衛星。大年初六（1/27）黎明前，水星達到全年中日出時仰角最高的18°47’，緊接著在1月30日到達「西大距」。其間幾天都是觀察這顆離日最近行星的難得佳機，可把握清晨6時前後在東南方低空搜尋，不難找到亮度0等閃耀白色光芒的水星。
而近期最令人期待的，絕對是今年預報最亮的彗星C/2022 E3（ZTF），在1/12通過近日點後，2/1將最接近地球，距離約4190萬公里，之後大約5萬年後才有機會再見到它。在這顆彗星最接近地球的幾天裡，亮度也將達到最高，預測可能達到5等，也就是肉眼可見的程度，在無光害的環境中配合雙筒望遠鏡，有機會看見彗星絨毛狀的彗髮和淡淡的彗尾。
接著時序來到3月，在3/2將有「金星合木星」，兩星相距0.54°，金星亮度-3.9 等，木星-2.1 等， 日落後見於西方低空。3/24有「月掩金星」，日落後在西方低空可見金星在初三的眉月近旁，金星亮度為-4.0 等在白羊座。4/20則有「日偏食」，台北天文館表示，台灣可見偏食的時間為「初虧12:34」、「食甚13:10」「復圓13:46」，最大食分為0.089。
而8月有「英仙座流星群極大」，屬於年度三大流星雨之一，當晚月相近朔，觀測條件佳。10/29日迎接「月偏食」，台灣可見月沒帶食的時間為，「半影食始2:01」、「初虧3:35」、「食甚4:14」、「復圓4:52」、「月沒時刻6:07」，最 大食分為 0.122。最後在年底的12/14，「雙子座流星群」也達到極大，身為年度三大流星雨中最受矚目的焦點，天文館表示，當晚月相近朔，觀測條件預計也非常好。