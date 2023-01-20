獨／余筱萍被潑辣椒水灼傷！經紀人氣炸：譴責恐怖行為
有「麻將天后」封號的余天女兒余筱萍，昨（19）日遭遇行車糾紛，無預警被貨車司機噴灑辣椒水，眼睛有灼傷刺痛感，已經驗傷報警，她的經紀人向《NOWnews今日新聞》還原事發經過，透露對方態度不佳飆粗口，有意要對司機提告，並氣憤表示：「我都不敢想像如果他是潑硫酸呢？再來跟你道歉對不起就好了嗎？為了以防後面還有這樣恐怖的類似行為再度發生，請譴責這樣蠻橫恐怖的行為！」肇禍司機到案後則表示當下並不知情她是藝人，得知是余筱萍後感到很驚訝，坦言嚇到了。
記者江芷稜/綜合報導
余筱萍當時駕車行經中山區伊通街，巧遇貨車司機在下貨，因為巷弄狹窄，她按喇叭示意要對方駛離，方便後車通行，沒想到對方竟怒罵她「叭X小」，她也不甘示弱回嗆，因此爆發口角，雙方火藥味十足，司機隨後一路追車尾隨，她誤以為對方要開口理論，搖下車窗時突然被噴灑辣椒水，余筱萍事後因眼部刺痛，自行驗傷並到警局報案，有意提出傷害告訴。
經紀人透露，余筱萍昨天受到驚嚇，臉部和眼睛受到化學性灼傷，還是會紅腫刺痛疼痛，後續會再到醫院檢查治療，「這樣的行爲太可怕了！真的太可怕了！心情不好就可以隨便罵髒話？隨便傷害人嗎？將心比心，反之如果別人心情不好也這樣對待傷害他呢？現在只希望筱萍可以早日康復！沒有任何嚴重的後遺症」。
據《三立新聞網》報導，貨車司機昨晚前往派出所到案，將依傷害罪被法辦，為自己的衝動行為付出代價，不過做完筆錄後，他仍不知情女駕駛是余筱萍，被媒體告知當事人身分有點被嚇到，希望到法院後再跟她道歉。